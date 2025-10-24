ຂ່າວສານ ອາເມລິກາ ຈັດສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນໄປຍັງ ມາເລເຊຍ ເຈລະຈາກັບຈີນ ກ່ຽວກັບແຮ່ທາດດິນປະເສີດ 24/10/2025 ທ່ານ Jamieson Greer ຜູ້ຕາງໜ້າການຄ້າ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນເມື່ອກ່ອນຂອງ ຈີນໃນການສະໜອງແຮ່ທາດດິນປະເສີດ, ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບຫຼັກແຫຼ່ງໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳສູງ. (ພາບປະກອບ: REUTERS/Maxim Shemetov)ວັນທີ 23 ຕຸລາ, ທ່ານ Jamieson Greer ຜູ້ຕາງໜ້າທາງການຄ້າ ອາເມລິກາ ແລະ ທ່ານ Scott Bessent ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງມາເລເຊຍ ເພື່ອເຈລະຈາກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຈີນ ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຈຳກັດການສົ່ງອອກແຮ່ທາດດິນປະເສີດ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ຊ່ອງໂທລະພາບ CNBC, ທ່ານ Jamieson Greer ຜູ້ຕາງໜ້າການຄ້າ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນເມື່ອກ່ອນຂອງ ຈີນໃນການສະໜອງແຮ່ທາດດິນປະເສີດ, ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບຫຼັກແຫຼ່ງໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳສູງ. ນອກຈາກບັນຫາແຮ່ທາດດິນປະເສີດແລ້ວ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດກໍ່ນອນໃນເນື້ອໃນເຈລະຈາ, ພິເສດແມ່ນເລື່ອງ ຈີນຢຸດຕິການຊື້ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ເຂົ້າຟາງ ຈາກ ອາເມລິກາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)