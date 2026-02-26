Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ທົ່ວ​ໂລກ 10% ສຳ​ລັບ​ສິນ​ຄ້າ​ນຳ​ເຂົ້າ

ຕາມອົງການພາສີ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນ ອາເມລິກາ (CBP), ນັບແຕ່ວັນທີ 24 ກຸມພາ, ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດວາງອັດຕາພາສີເພີ່ມເຕີມ 10% ສຳລັບທຸກປະເພດສິນຄ້າທີ່ບໍ່ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ຍົກເວັ້ນ.

ໃນແຈ້ງການຢ່າງເປັນທາງການ, ອົງການພາສີ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນຊີ້ແຈ້ງວ່າ ນອກຈາກບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຍົກເວັ້ນແລ້ວ, ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈະ “ຕ້ອງເສຍອັດຕາພາສີຕາມມູນຄ່າແມ່ນ 10%”. ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວຢັ້ງຢືນວ່າ ລະດັບອັດຕາພາສີຕົວຈິງໄດ້ຈັດວາງແມ່ນ 10%, ແທນທີ່ 15% ຄືດັ່ງຖະແຫຼງການຫຼັງຈາກນັ້ນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump.

ໃນອາທິດກ່ອນ, ພາຍຫຼັງສານສູງສຸດ ອາເມລິກາ ປະຕິເສດເລື່ອງສ່ວນໃຫຍ່ລາຍການພາສີອາກອນອີງໃສ່ເຫດຜົນສະພາວະສຸກເສີນລະດັບຊາດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຖະແຫຼງວ່າ ຈະຈັດວາງອັດຕາພາສີທົ່ວໂລກຊົ່ວຄາວແມ່ນ 10% ຕາມພື້ນຖານນິຕິກຳອື່ນ. ແຕ່ວ່າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພຽງໜຶ່ງວັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະຍົກລະດັບອັດຕາພາສີນີ້ຂຶ້ນເປັນ 15% ແລະ ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ Truth Social  ວ່າ ເລື່ອງເພີ່ມອັດຕາພາສີຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ “ໃນທັນທີ”.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕາມການຢັ້ງຢືນຈາກທຳນຽບຂາວແລ້ວ, ລະດັບອັດຕາພາສີປັດຈຸບັນຍັງຄົງແມ່ນ 10%.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທູດພິເສດຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານ Vladimia Putin, ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ

ທູດພິເສດຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານ Vladimia Putin, ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ

ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ນຳໜ້າແມ່ນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ຫວຽດນາມ ຈະປະຕິບັດບັນດາບຸລິມະສິດຍຸດທະສາດຢ່າງມີໄຊ, ນຳປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top