ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຈະເຊື່ອມຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີ ທາງອາກາດຖ້າການເຈລະຈາກັບ ອີຣານບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ເຕເຮຣານ ພວມດຳເນີນການເຈລະຈາ ຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອແນໃສ່ຊອກຫາມາດຕະການຢຸດຕິການປະທະກັນ, ແຕ່ກ່າວເຕືອນວ່າ ອາເມລິກາ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການກະທຳດ້ານການທະຫານໂດຍໄວ ຖ້າຫາກວິວັດທາງການທູດບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ. ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງຝ່າຍຍັງມີໂອກາດເພື່ອບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ. ຕາມທ່ານ Trump ແລ້ວ, ອີຣານສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກເຈລະຈາພາຍຫຼັງທີ່ຖືກອາເມລິກາບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນເກືອບສອງອາທິດຜ່ານມາ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ຝ່າຍອີຣານ ຢັ້ງຢືນວ່າຍັງຄົງຮັກສາຊ່ອງຕິດຕໍພົວພັນຜ່ານບັນດາປະເທດເປັນກາງ ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ວ່າ ເຕເຮຣານ ເປັນເຈົ້າການສະເໜີດຳເນີນການເຈລະຈາໂດຍກົງກັບ ວໍຊິງຕັນ. ທ່ານ Esmail Baghaei ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ຖືວ່າ ບັນດາຂໍ້ມູນຂ່າວນີ້ແມ່ນບໍ່ຊັດເຈນ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ອີຣານ ບໍ່ປະລະມາດຕະການທາງການທູດເທື່ອ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ອີຣານທ່ານໜຶ່ງ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຕເຮຣານ ຈະຢຸດຕິການບຸກໂຈມຕີຕາບໃດທີ່ ອາເມລິກາ ຢຸດຕິການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດ.