ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ກັບຄືນເປັນຕະຫຼາດນຳເຂົ້າສິນໃນນ້ຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ
ຕາມສະຫະສະມາຄົມປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ (VASEP) ແລ້ວ, ຕະຫຼາດສິນໃນນ້ຳ ພວມມີສັນຍານດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ເມື່ອເດືອນພຶດສະພານີ້, ວົງເງິນສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳບັນລຸລະດັບສູງສຸດ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມານີ້. ການສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່ຄື: ອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ລ້ວນແຕ່ບັນລຸລາຍຮັບສູງສຸດນັບແຕ່ຕົ້ນປີມານີ້. ໃນນັ້ນ, ອາເມລິກາ ກັບຄືນກາຍເປັນຕະຫຼາດນຳເຂົ້າສິນໃນນ້ຳໃຫຍ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2023, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີຖືກຫຼຸດລົງ. ລະອຽດແມ່ນ, ຄິດສະເລ່ຍ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ພຽງແຕ່ບັນລຸເກືອບ 3,4 ຕື້ USD ເທົ່ານັ້ນ, ຫຼຸດລົງ 27,9% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຂອງບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່ຫຼຸດລົງ ຕໍ່ໜ້າຜົນສະທ້ອນຈາກໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ.
ໃນ 2 ອາທິດຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳບັນລຸ 344 ລ້ານ USD, ຍົກມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດນີ້ໄລ່ຮອດກາງເດືອນ ມິຖຸນາ ບັນລຸ 3,71 ຕື້ USD.