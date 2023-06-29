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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກັບ​ຄືນ​ເປັນ​ຕະຫຼາດ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ຕະຫຼາດສິນໃນນ້ຳ ພວມມີສັນຍານດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ເມື່ອເດືອນພຶດສະພານີ້, ວົງເງິນສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳບັນລຸລະດັບສູງສຸດ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມານີ້.
ການປຸງແຕ່ງກຸ້ງ ເພື່ອສົ່ງອອກ (ພາບ: TTXVN)

ຕາມສະຫະສະມາຄົມປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ (VASEP) ແລ້ວ, ຕະຫຼາດສິນໃນນ້ຳ ພວມມີສັນຍານດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ເມື່ອເດືອນພຶດສະພານີ້, ວົງເງິນສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳບັນລຸລະດັບສູງສຸດ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມານີ້. ການສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່ຄື: ອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ລ້ວນແຕ່ບັນລຸລາຍຮັບສູງສຸດນັບແຕ່ຕົ້ນປີມານີ້. ໃນນັ້ນ, ອາເມລິກາ ກັບຄືນກາຍເປັນຕະຫຼາດນຳເຂົ້າສິນໃນນ້ຳໃຫຍ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2023, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີຖືກຫຼຸດລົງ. ລະອຽດແມ່ນ, ຄິດສະເລ່ຍ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ພຽງແຕ່ບັນລຸເກືອບ 3,4 ຕື້ USD ເທົ່ານັ້ນ, ຫຼຸດລົງ 27,9% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຂອງບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່ຫຼຸດລົງ ຕໍ່ໜ້າຜົນສະທ້ອນຈາກໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ.

ໃນ 2 ອາທິດຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳບັນລຸ 344 ລ້ານ USD, ຍົກມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດນີ້ໄລ່ຮອດກາງເດືອນ ມິຖຸນາ ບັນລຸ 3,71 ຕື້ USD. 

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ຫວຽດ​ນາມ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາໝາກຜົນໃນການຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.
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