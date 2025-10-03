ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ແກ່ ກາຕາ ຄ້າຍຄືກັນມາດຕາທີ 5 ຂອງກົດບັດ NATO
ຕາມສື່ມວນຊົນ ອາເມລິກາແລ້ວ, ອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສະໜອງ ບັນດາການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຄ້າຍຄືກັນກັບມາດຕາທີ 5 ຂອງ ກົດບັດ ຂອງ ອົງການສົນທິສັນຍາ ອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO) ໃຫ້ແກ່ ກາຕາ ໝາຍຄວາມວ່າ ການບຸກໂຈມຕີເລັງໃສ່ກາຕາ ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນບຸກໂຈມຕີເລັງໃສ່ອາເມລິກາ. ນີ້ແມ່ນເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ປະກາດໃນ ລັດຖະບັນຍັດ ບໍລິຫານໂດຍທຳນຽບຂາວປະກາດໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ. ລັດຖະບັນຍັດ ມີຊື່: “ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ລັດ ກາຕາ” ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ອາເມລິກາ ຈະຖືບໍ່ວ່າການບຸກໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດໃດເລັງໃສ່ ຜືນແຜ່ນດິນ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳຄັນຂອງລັດ ກາຕາ ແມ່ນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອາເມລິກາ… ໃນກໍລະນີນັ້ນ, ອາເມລິກາຈະນຳໃຊ້ທຸກມາດຕະການອັນຊອບທຳ ແລະ ເໝາະສົມ, ລວມມີການທູດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງມີການທະຫານອີກດ້ວຍ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ອາເມລິກາ ພ້ອມກັບລັດ ກາຕາ ແລະ ຟື້ນຟູສັນຕິພາບ ພ້ອມກັບຄວາມສະຖຽນລະພາບ.