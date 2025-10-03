Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ໃຫ້​ແກ່ ກາ​ຕາ ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ມາດ​ຕາ​ທີ 5 ຂອງ​ກົດ​ບັດ NATO

ລັດຖະບັນຍັດ ມີຊື່: “ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ລັດ ກາຕາ” ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ອາເມລິກາ ຈະຖືບໍ່ວ່າການບຸກໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດໃດເລັງໃສ່ ຜືນແຜ່ນດິນ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳຄັນຂອງລັດ ກາຕາ ແມ່ນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອາເມລິກາ…
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ພາບ: REUTERS/Leah Millis)

ຕາມສື່ມວນຊົນ ອາເມລິກາແລ້ວ, ອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສະໜອງ ບັນດາການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຄ້າຍຄືກັນກັບມາດຕາທີ 5 ຂອງ ກົດບັດ ຂອງ ອົງການສົນທິສັນຍາ ອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO) ໃຫ້ແກ່ ກາຕາ ໝາຍຄວາມວ່າ ການບຸກໂຈມຕີເລັງໃສ່ກາຕາ ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນບຸກໂຈມຕີເລັງໃສ່ອາເມລິກາ. ນີ້ແມ່ນເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ປະກາດໃນ ລັດຖະບັນຍັດ ບໍລິຫານໂດຍທຳນຽບຂາວປະກາດໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ. ລັດຖະບັນຍັດ ມີຊື່: “ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ລັດ ກາຕາ” ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ອາເມລິກາ ຈະຖືບໍ່ວ່າການບຸກໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດໃດເລັງໃສ່ ຜືນແຜ່ນດິນ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳຄັນຂອງລັດ ກາຕາ ແມ່ນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອາເມລິກາ… ໃນກໍລະນີນັ້ນ, ອາເມລິກາຈະນຳໃຊ້ທຸກມາດຕະການອັນຊອບທຳ ແລະ ເໝາະສົມ, ລວມມີການທູດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງມີການທະຫານອີກດ້ວຍ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ອາເມລິກາ ພ້ອມກັບລັດ ກາຕາ ແລະ ຟື້ນຟູສັນຕິພາບ ພ້ອມກັບຄວາມສະຖຽນລະພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກູບາ Esteban lazo Hernandez ພົບປະກັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກູບາ Esteban lazo Hernandez ພົບປະກັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ

ໃນການພົບປະ, ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກູບາ Esteban lazo Hernandez ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນດາປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ມາຈາກວິວັດການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top