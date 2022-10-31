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ຂ່າວສານ

ອາ​ທິດ​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ 3 ດ້ວຍຫຼາຍ​ເນື້ອ​ໃນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອ​ງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ວາລະຊັກຖາມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 3 – 5 ພະຈິກ. ບັນດາໝວດບັນຫາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຄັດເລືອກຊັກຖາມແມ່ນ: ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ, ຂະແໜງພາຍໃນ, ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ຂະແໜງການສືບສວນ.

ວາລະຊັກຖາມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 3 – 5 ພະຈິກ. ບັນດາໝວດບັນຫາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຄັດເລືອກຊັກຖາມແມ່ນ: ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ, ຂະແໜງພາຍໃນ, ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ຂະແໜງການສືບສວນ. 

    

ອາທິດເຮັດວຽກທີ 3 (ນັບແຕ່ວັນທີ 31 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 5 ພະຈິກ) ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV  ລວມມີຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ ດ້ວຍຈຸດພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ.                 

ວາລະຊັກຖາມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 3 – 5 ພະຈິກ. ບັນດາໝວດບັນຫາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຄັດເລືອກຊັກຖາມແມ່ນ: ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ, ຂະແໜງພາຍໃນ, ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ຂະແໜງການສືບສວນ. ທ້າຍວາລະຊັກຖາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຮັດໃຫ້ແຈ້ງບາງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ບັນດາວາລະຊັກຖາມໄດ້ຖ່າຍທອດສົດຜ່ານໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນຕິດຕາມ.

ໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນຕ່າງໆແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູນເຟືອຍ ໄລຍະ 2016 – 2021 ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ)...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕໍ່​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາ​ດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ-ຈີນ

ຕໍ່​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາ​ດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ-ຈີນ

ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ປຊຊ ຈີນ ຈະປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ “100 ປີຄັ້ງທີ 2” ຢ່າງມີໄຊ, ສ້າງປະເທດ ຈີນ ກາຍເປັນປະເທດສັງຄົມນິຍົມທັນສະໄໝ, ຮັ່ງມີ, ປະຊາທິປະໄຕ, ສີວິໄລ, ໄກ່ເກ່ຍປອງດອງ ແລະ ສວຍງາມ.
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