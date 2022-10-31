ຂ່າວສານ
ອາທິດເຮັດວຽກທີ 3 ດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ວາລະຊັກຖາມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 3 – 5 ພະຈິກ. ບັນດາໝວດບັນຫາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຄັດເລືອກຊັກຖາມແມ່ນ: ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ, ຂະແໜງພາຍໃນ, ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ຂະແໜງການສືບສວນ.
ອາທິດເຮັດວຽກທີ 3 (ນັບແຕ່ວັນທີ 31 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 5 ພະຈິກ) ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ລວມມີຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ ດ້ວຍຈຸດພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ.
ວາລະຊັກຖາມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 3 – 5 ພະຈິກ. ບັນດາໝວດບັນຫາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຄັດເລືອກຊັກຖາມແມ່ນ: ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ, ຂະແໜງພາຍໃນ, ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ຂະແໜງການສືບສວນ. ທ້າຍວາລະຊັກຖາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຮັດໃຫ້ແຈ້ງບາງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ບັນດາວາລະຊັກຖາມໄດ້ຖ່າຍທອດສົດຜ່ານໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນຕິດຕາມ.
ໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນຕ່າງໆແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູນເຟືອຍ ໄລຍະ 2016 – 2021 ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ)...
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)