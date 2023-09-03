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ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽ​ນ ແມ່ນ​ພາກ​ພື້ນ​ດຶງ​ດູດ​ກ່​ວາ​ໝູ່​ສຳ​ລັບ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ທ່ານປະທານນາທິບໍດີ Indonesia Joko Widodo ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ອາຊຽນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ນພາກພື້ນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ.
(ພາບ: TTXVN)

ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານປະທານນາທິບໍດີ Indonesia Joko Widodo ເມື່ອວັນທີ 1 ກັນຍາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຂັນສູງການລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ ອາຊຽນ (ABIS) 2023 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Jakarta.

ສະເພາະປີ 2022, ມີເຖິງ 17% ຈຳນວນເງິນລົງທຶນຂອງໂລກ ໄດ້ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນ. ທ່ານປະທານນາທິບໍດີ Indonesia Joko Widodo ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄາດວ່າ, ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ອາຊຽນ ປີ 2024 ຈະສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ,  ດ້ວຍ 4,5%. ທ່ານປະທານນາທິບໍດີ Indonesia Joko Widodo ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ອາຊຽນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ນພາກພື້ນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ, 65% ປະຊາກອນໃນພາກພື້ນ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນເຂົ້າຮ່ວມຊັ້ນຄົນກາງໃນປີ 2030.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສິງ​ກະ​ໂປ ມີ​ປະ​ທາ​ນາ​ທີ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ທີ 9

ສິງ​ກະ​ໂປ ມີ​ປະ​ທາ​ນາ​ທີ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ທີ 9

ທ່ານ Tharman Shanmugaratnam, ອາຍຸ 66 ປີ ແມ່ນນັກການເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງ, ອະດີດລັດຖະມົນຕີຂັ້ນສູງ, ອະດີດຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ອະດີດສະມາຊິກພັກກະທຳ ປຊຊ (PAP).
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