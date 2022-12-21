ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ +3: ມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາແບບກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ເຈິ່ນດຶກບິ່ງ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ອາຊຽນ ຕ້ອງສົມທົບກັບ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເງິນ ແລະ ການຄ້າ, ມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພ້ອມທັງໃຫ້ບຸລິມະສິດປັບປຸງກຳລັງຄວາມສາມາດທາງການແພດໃນພາກພື້ນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດວັກຊິນ.
ເວທີປາໄສ EAF -20 ໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນທີ 19 – 20 ທັນວາ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ + 3 ໄດ້ປະກອບສ່ວນຄຳເຫັນຢູ່ວາລະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຄື: ການຮ່ວມມືອາຊຽນ + 3 ໃນໄລຍະ 25 ປີຜ່ານມາ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດທາງການແພດແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກພື້ນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບບັນດາກໍລະນີການແພດສາທາລະນະຢ່າງຮີບດ່ວນໃນອະນາຄົດໃຫ້ດີກ່ວາ…