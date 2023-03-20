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ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ ແລະ ຈີນ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວກັບການຜັນແປຢູ່ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາດກ້າວໃນການຮ່ວມມືຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນຊຸມປີຜ່ານມາ.
ພາບປະກອບ: THX/TTXVN

ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 24 ຂອງ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລວມ ອາຊຽນ - ຈີນ (JCC) ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 18 ມີນາ ຢູ່ ຈາກາຕາ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈີນ ກໍ່ຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ການສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນດາກົນໄກພາກພື້ນ ໂດຍ ອາຊຽນ ນຳພາ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວກັບການຜັນແປຢູ່ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາດກ້າວໃນການຮ່ວມມືຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນຊຸມປີຜ່ານມາ. ບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງບັນລຸໄດ້ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຂຶ້ນກັບແຜນການກະທຳ ອາຊຽນ - ຈີນ ໄລຍະ 2021 – 2025 ແລະ ພາກຜະໜວກເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ (CSP), ພິເສດແມ່ນໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ສະບຽບອາຫານ ແລະ ກະສິກຳ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ, ການແພດສາທາລະນະ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການຖະແຫຼງຂ່າວ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ: ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດພັດທະນາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ: ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດພັດທະນາ

ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ຍືນຍົງ.
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