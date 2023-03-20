ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ
ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 24 ຂອງ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລວມ ອາຊຽນ - ຈີນ (JCC) ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 18 ມີນາ ຢູ່ ຈາກາຕາ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈີນ ກໍ່ຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ການສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນດາກົນໄກພາກພື້ນ ໂດຍ ອາຊຽນ ນຳພາ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວກັບການຜັນແປຢູ່ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາດກ້າວໃນການຮ່ວມມືຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນຊຸມປີຜ່ານມາ. ບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງບັນລຸໄດ້ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຂຶ້ນກັບແຜນການກະທຳ ອາຊຽນ - ຈີນ ໄລຍະ 2021 – 2025 ແລະ ພາກຜະໜວກເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ (CSP), ພິເສດແມ່ນໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ສະບຽບອາຫານ ແລະ ກະສິກຳ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ, ການແພດສາທາລະນະ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການຖະແຫຼງຂ່າວ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.