ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ເປັນເອກະພາບດຳເນີນການສົນທະນາແບບທາງໄກກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ມຽນມາ
ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ມຽນມາ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ມຽນມາ. ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 48 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ Cebu, ຟີລິບປິນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມຽນມາ ໄດ້ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນກັບ ອາຊຽນ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຖືວ່າ ກ່ອນອື່ນໝົດ ມຽນມາ ຕ້ອງບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປະທະກັນ, ຊຸກຍູ້ການສົນທະນາກັບບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ.
ກໍໃນວັນທີ 07 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Datuk Seri Mohamad Hasan ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ມາເລເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ ອາຊຽນ ຍັງບໍ່ທັນຍອມຮັບໃຫ້ການນຳ ມຽນມາ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການດຳເນີນງານໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຍ້ອນບັນດາຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບສະພາວະຂາດສະຖຽນລະພາບທີ່ແກ່ຍາວຢູ່ ມຽນມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອາຊຽນ ກໍຮັກສາບັນດາຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ເປີດ, ຮັກສາການພົບປະ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບການຜັນແປຢູ່ ມຽນມາ ຢ່າງໃກ້ຊິດ.