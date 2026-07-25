ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ
ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 59 ທີ່ດຳເນີນຢູ່ Manila (ຟີລິບປິນ) ໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອຜ່ານບັນດາຊ່ອງແຄບທະເລສາກົນ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນ, ກໍຄືຮັບປະກັນໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຈະລາຈອນຜ່ານບັນດາເສັ້ນທາງເດີນທະເລສາກົນໃຫ້ລຸລ່ວງ, ໃນນັ້ນມີຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz.
ອາຊຽນ ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກການປະທະກັນຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ພິເສດແມ່ນສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍຈົ່ງລະງັບໃຈ, ເພີ່ມທະວີການສົນທະນາ ແລະ ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ. ຖະແຫຼງການຮ່ວມກໍໄດ້ເຕື້ອງເຖິງເລື່ອງ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແນໃສ່ຍົກສູງຄວາມສາມາດຮັບມືຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ.