ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ມານະພະຍາຍາມຮັບປະກັນວິໄສທັດ ອາຊຽນ ຮອດປີ 2045 ທີ່ມີລັກສະນະຮອບດ້ານ ແລະ ກວມລວມ
ທີ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42 ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 9-11 ພຶດສະພາ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ, ການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຈະປຶກສາຫາລືບາງບັນຫາພາກພື້ນຕ່າງກໍ່ມີຄວາມສົນໃຈ ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ຂອບຂະໜາດ ອາຊຽນ: ຈຸດໃຈກາງແຫ່ງການເຕີບໂຕ”.
ປະຈຸບັນ, ກຸ່ມປະຕິບັດວຽກງານຂັ້ນສູງ ກ່ຽວກັບວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ຫຼັງປີ 2025 (HLTF-ACV) ພວມຮຽບຮຽງຮ່າງບົດວິໄສທັດ ອາຊຽນ ຮອດປີ 2045 ແລະ ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນປຶກສາຫາລືສຳຄັນ ທີ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ຄັ້ງນີ້.
ທີ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42, ຄາດວ່າ, ບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ຈະຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການສ້າງວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ຫຼັງປີ 2025, ຜ່ານນັ້ນ ຍູ້ໄວວິວັດການຮຽບຮຽງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ເອກະສານສະບັບນີ້ ມີວິໄສທັດກ້ວາງໄກຢ່າງແທ້ຈິງ, ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງ, ປັບຕົວ ແລະ ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ.