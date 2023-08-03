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ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ​​ຝືກ​ຊ້ອມ​ການ​ຮັບ​ມື ​ກັບ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດໂດຍ​ດ່ວນ

ການຝືກຊ້ອມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ ອິນໂດເນເຊຍ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ຄະນະເລຂາອາຊຽນຫຼາຍ ກ່ວາ 1000 ຄົນ.
ພາບປະກອບ: THX/TTXVN

ການຝືກຊ້ອມຮັບມື ກັບໄພທຳມະຊາດໂດຍດ່ວນຂອງ ອາຊຽນ ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 - 4 ສິງຫາ, ຢູ່ແຂວງ Yogyakarta ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ,ດ້ວຍໂຄງການດຳເນີນງານຫຼັກ ແມ່ນການຝືກຊ້ອມ ກໍລະນີຮັບມືໂດຍດ່ວນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດ. ການຝືກຊ້ອມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ ອິນໂດເນເຊຍ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ຄະນະເລຂາອາຊຽນຫຼາຍ ກ່ວາ 1000 ຄົນ.

ຜ່ານການຝືກຊ້ອມ, ຄະນະຈັດຕັ້ງຫວັງວ່າບັນດາປະເທດ ອາຊຽນອາດຈະແບ່ງປັນ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ລະ​ດັບ​ສູງ ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ລະ​ດັບ​ສູງ ອາ​ຊຽນ

ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນປີເປັນປະທານອາຊຽນ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າກອງປະຊຸມຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ
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