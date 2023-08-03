ຂ່າວສານ
ອາຊຽນຝືກຊ້ອມການຮັບມື ກັບໄພທຳມະຊາດໂດຍດ່ວນ
ການຝືກຊ້ອມຮັບມື ກັບໄພທຳມະຊາດໂດຍດ່ວນຂອງ ອາຊຽນ ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 - 4 ສິງຫາ, ຢູ່ແຂວງ Yogyakarta ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ,ດ້ວຍໂຄງການດຳເນີນງານຫຼັກ ແມ່ນການຝືກຊ້ອມ ກໍລະນີຮັບມືໂດຍດ່ວນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດ. ການຝືກຊ້ອມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ ອິນໂດເນເຊຍ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ຄະນະເລຂາອາຊຽນຫຼາຍ ກ່ວາ 1000 ຄົນ.
ຜ່ານການຝືກຊ້ອມ, ຄະນະຈັດຕັ້ງຫວັງວ່າບັນດາປະເທດ ອາຊຽນອາດຈະແບ່ງປັນ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດ.