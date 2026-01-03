ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ໂຈະການເພີ່ມພາສີສຳລັບເຄື່ອງເຟີນີເຈີທີ່ນຳເຂົ້າຈຳນວນໜຶ່ງ
ທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ແຈ້ງຂໍ້ຕົກລົງໂຈະການຈັດວາງອັດຕາພາສີ 30% ສຳລັບເຄື່ອງເຟີນີເຈີທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍແຜ່ນແພ ແລະ 50% ສຳລັບຕູ້ເຮືອນຄົວ ແລະ ໂຕະແຕ່ງໜ້າຮອດວັນທີ 01 ມັງກອນ 2027. ສະນັ້ນ, ເລື່ອງເພີ່ມອັດຕາພາສີສຳລັບບັນດາສິນຄ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ຖອຍໄປຕື່ມ 1 ປີເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຂາວໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາເມລິກາ ພວມດຳເນີນບັນດາການເຈລະຈາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການນຳເຂົ້າບັນດາຜະລິດຕະພັນຈາກໄມ້, ສະນັ້ນ, ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ໂຈະການເພີ່ມພາສີເພື່ອ “ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາການເຈລະຈາຕໍ່ໄປ ສືບຕໍ່ໄດ້ດຳເນີນກັບບັນດາປະເທດອື່ນ”. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຂອງການນຳ ອາເມລິກາ ກໍ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນສະພາບທີ່ ການໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງບັນດາຄອບຄົວຢູ່ ອາເມລິກາ ພວມຖືກເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.