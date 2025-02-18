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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ຢືນຢັນຍຸດທະສາດລວມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, 2 ຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືວິໄສທັດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຕໍ່ອະນາຄົດຂອງເຂດ ກາຊາ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Marco Rubio ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ Benjamin Netanyahu (ພາບປະກອບ: Reuters)

ວັນທີ 16 ກຸມພາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Marco Rubio, ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ Benjamin Netanyahu ຢູ່ Tel Aviv (ອິດສະຣາແອັນ) ເພື່ອຊຸກຍູ້ແຜນການຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຕໍ່ເລື່ອງ ອາເມລິກາ ຮັບປົກຄອງເຂດ ກາຊາ ແລະ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນໄປຍັງບັນດາປະເທດອື່ນຢູ່ພາກພື້ນ.

ພາຍຫຼັງການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, 2 ຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືວິໄສທັດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຕໍ່ອະນາຄົດຂອງເຂດ ກາຊາ ແລະ ຈະສົມທົບກັນເພື່ອຮັບປະກັນວິໄສທັດນັ້ນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ທ່ານກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ, ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ມີຍຸດທະສາດລວມໃຫ້ແກ່ເຂດ ກາຊາ, ລວມທັງການລົບລ້າງຂະບວນການ ຮາມາດ ຄືດັ່ງກຳລັງການເມືອງ ແລະ ການທະຫານ.

ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະພາບການຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ວັນທີ 16 ກຸມພາ, ບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງໄລຍະທີ 2 ອາດຈະເລີ່ມຂຶ້ນໂດຍໄວ ເມື່ອ ອິດສະຣາແອັນ ຈັດສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າມາ ກາຍໂຣ, ອີຢິບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕ້ອງ​ມີ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ພ​ັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕ້ອງ​ມີ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ພ​ັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຫຼາຍນະໂຍບາຍໂດຍລັດຖະບານສະເໜີໃນຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການທົດລອງປະຕິບັດບາງນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ.
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