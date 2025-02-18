ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ຢືນຢັນຍຸດທະສາດລວມ
ວັນທີ 16 ກຸມພາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Marco Rubio, ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ Benjamin Netanyahu ຢູ່ Tel Aviv (ອິດສະຣາແອັນ) ເພື່ອຊຸກຍູ້ແຜນການຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຕໍ່ເລື່ອງ ອາເມລິກາ ຮັບປົກຄອງເຂດ ກາຊາ ແລະ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນໄປຍັງບັນດາປະເທດອື່ນຢູ່ພາກພື້ນ.
ພາຍຫຼັງການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, 2 ຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືວິໄສທັດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຕໍ່ອະນາຄົດຂອງເຂດ ກາຊາ ແລະ ຈະສົມທົບກັນເພື່ອຮັບປະກັນວິໄສທັດນັ້ນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ທ່ານກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ, ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ມີຍຸດທະສາດລວມໃຫ້ແກ່ເຂດ ກາຊາ, ລວມທັງການລົບລ້າງຂະບວນການ ຮາມາດ ຄືດັ່ງກຳລັງການເມືອງ ແລະ ການທະຫານ.
ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະພາບການຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ວັນທີ 16 ກຸມພາ, ບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງໄລຍະທີ 2 ອາດຈະເລີ່ມຂຶ້ນໂດຍໄວ ເມື່ອ ອິດສະຣາແອັນ ຈັດສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າມາ ກາຍໂຣ, ອີຢິບ.