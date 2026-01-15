Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພົນລະເມືອງອອກຈາກ ອີຣານ ໃນທັນທີ

ແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຍົກອອກມາໃນສະພາບທີ່ການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງຢູ່ ອີຣານ, ບັນດາບໍລິສັດການບິນພວມສືບຕໍ່ຈຳກັດ ຫຼື ຍົກເລີກຖ້ຽວບິນ.
ອີຣານ ພວມເຫັນປະຈັກຕາບັນດາການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງຕ້ານລັດຖະບານຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ (ພາບ: Stringer/WANA via REUTER)

ວັນທີ 13 ມັງກອນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພົນລະເມືອງ ອາເມລິກາ ທີ່ພວມຢູ່ ອີຣານ ຄວນອອກຈາກປະເທດນີ້ໃນທັນທີ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ແນະນຳສົ່ງເສີມການເດີນທາງດ້ວຍທາງບົກໄປຍັງ ຕວັກກີ ຫຼື ອາກເມເນຍ ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມປອດໄພ. ແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຍົກອອກມາໃນສະພາບທີ່ການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງຢູ່ ອີຣານ, ບັນດາບໍລິສັດການບິນພວມສືບຕໍ່ຈຳກັດ ຫຼື ຍົກເລີກຖ້ຽວບິນ.

        ປະຈຸບັນ, ອີຣານ ພວມເຫັນປະຈັກຕາບັນດາການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງຕ້ານລັດຖະບານຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ ອຳນາດການປົກຄອງຂອງທ່ານ Donald trump ພວມຊັ່ງຊາວິທີຮັບມືກັບສະພາບການຢູ່ປະເທດຕາເວັນອອກກາງນີ້.

​(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງຈຳນວນເງິນ 1,5 ຕື້ USD ເພື່ອໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ ຊູດັງ

ສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງຈຳນວນເງິນ 1,5 ຕື້ USD ເພື່ອໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ ຊູດັງ

ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງແຜນການນີ້ແມ່ນລະດົມຈຳນວນເງິນ 1 ຕື້ USD ໂດຍໄວ ເພື່ອຮີບດວ່ນໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ 4 ລ້ານຄົນ ທີ່ພວມຕົກຢູ່ໃນສະພາບຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າເພີ່ນຢູ່ ຊູດັງໃຕ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top