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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ສິ້ນສຸດການສືບສວນອາຍາທ່ານປະທານ Fed J. Powell

ແຈ້ງການໂດຍທ່ານນາງ Jeanine Pirro, ໄອຍະການສະຫະລັດ ຍົກອອກມາໃນສື່ສັງຄົມ X.
  ທ່ານ Jerome Powell, ປະທານທະນາຄານສູນກາງ ອາເມລິກາ - FED (ພາບ: REUTERS/Kevin Lamarque)  
ວັນ​ທີ 24 ເມ​ສາ, ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ຢຸ​ດ​ຕິ​ການ​ສືບ​ສວນ​ອາ​ຍາ​ແນ​ໃສ່​ທ່ານ​ Jerome Powell, ປະ​ທານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ສູນ​ກາງ ອາ​ເມ​ລ​ິ​ກາ - FED. ການ​ກະ​ທຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ​ແມ່ນການ​ແກ້​ໄຂ​ຮົ້ວ​ກີດ​ຂວາງ​ໃຫຍ່​​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຜູ້​ສືບ​​ຕໍ່​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ ໃນ​ຈຸດ​ເວ​ລາ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ພວມ​​ປິ່ນ​ອ້ອມ​ລັກ​ສະ​ນະຄວາມ​ເອ​ກະ​ລາດ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ສູ​ນ​ກາງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້​ນ. ແຈ້ງ​ການ​ໂດຍທ່ານນາງ Jeanine Pirro, ໄອ​ຍະ​ການ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຍົກ​ອອກ​ມາໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ X. ​ຕາມ​ທ່ານ​ນາງ​ແລ້ວ, ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້​ອງ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ປ​ິ່ນ​ອ້ອມ​ຄ່າ​ໃຊ​້​ຈ່າຍ​ເພື່​ອ​ສ້ອມ​ແປງ​ສຳ​ນັກ​ງານ FED ຈະ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໃຫ້​ຫົວ​ໜ້າ​ກວດ​ສອບ FED ສືບ​ຕໍ່​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດອວ່າຍໜ້າເມືອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍຂອງຊາດ

ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດອວ່າຍໜ້າເມືອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍຂອງຊາດ

ວັນທີ 26 ເມສາ (ກົງກັບວັນທີ 10 ເດືອນ 3 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ) ແມ່ນວັນໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ. ໂດຍເຈືອຈານເຂົ້າກັບບັນຍາກາດຂອງພິທີໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວອວ່າຍໜ້າເມືອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍຂອງຊາດ.
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