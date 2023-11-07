Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ມານະພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ - ຮາມາດ ຈະບໍ່ແຜ່ກະຈາຍອອກສູ່ນອກເຂດ ກາຊາ

ຕາມແຈ້ງການຈາກຫ້ອງວ່າການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຣັກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mohammed Shia Al-Sidani ໄດ້ຢ້ຳຄືນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງ ອີຣັກ ກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນທັນທີ ແລະ ເປີດແລວມະະນຸດສະທຳເພື່ອຫຼີກລ້ຽງວິກິດການມະນຸດສະທຳໃນປະຈຸບັນ ໜັກໜ່ວງຂຶ້ນຕື່ມ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນຫຼວງ Baghdad ຂອງ ອີຣັກ (ພາບ:Reuters)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 5 ພະຈິກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນຫຼວງ Baghdad ຂອງ ອີຣັກ ແລະ ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດເຈົ້າພາບ Mohammed Shia Al-Sidani ກ່ຽວກັບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ - ຮາມາດ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ. ການຢ້ຽມຢາມ ອີຣັກ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ນອນໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ໃນນັ້ນມີ ອິດສະຣາແອນ, ຈໍແດນ ແລະ ປາແລດສະຕິນ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມມານະພະຍາຍາມຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃຫ້ແກ່ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອນ.

ຕາມແຈ້ງການຈາກຫ້ອງວ່າການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຣັກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mohammed Shia Al-Sidani ໄດ້ຢ້ຳຄືນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງ ອີຣັກ ກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນທັນທີ ແລະ ເປີດແລວມະະນຸດສະທຳເພື່ອຫຼີກລ້ຽງວິກິດການມະນຸດສະທຳໃນປະຈຸບັນ ໜັກໜ່ວງຂຶ້ນຕື່ມ. ວິກິດການມະນຸດສະທຳນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງສາມັນຊົນຫຼາຍຄົນ, ໃນນັ້ນມີແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ຢັ້ງຢືນວ່າ: ອາເມລິກາ ກຽມພ້ອມສືບຕໍ່ສົມທົບ ກໍ່ຄືຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ Baghdad ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Antony Blinken ກໍ່ໃສ່ໃຈວ່າ ອາເມລິກາ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດການປະທະກັນໃດໆກັບ ອີຣັກ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ: ອາເມລິກາ ຈະມານະພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ: ປະຈຸບັນ, ການປະທະກັນຈະບໍ່ແຜ່ລາມອອກນອກເຂດ ກາຊາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດກ້ວາງຮູບແບບການກວດແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດທາງໄກ

ເປີດກ້ວາງຮູບແບບການກວດແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດທາງໄກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7/11, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ແລະ ຊີ້ນຳຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການຊັກຖາມບັນດາລັດຖະມົນຕີບັນດາ ກະຊວງໃນກຸ່ມຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ການສຶກສາ ແລະ ກໍສ້າງ; ວັດທະນະທໍາ, ກິລາແລະການທ່ອງທ່ຽວ; ສາທາລະນະສຸກ; ແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ; ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top