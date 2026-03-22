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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ຜ່ອນຜັນຄຳສັ່ງລົງໂທດຕໍ່ກັບນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ ອິຣານ ຢູ່ທະເລໂດຍຊົ່ວຄາວ

ເຕເຮຣານ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ກຳປັ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ ໄປຜ່ານຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz.
  (ພາບປະກອບ: REUTERS/Benoit Tessier)  

ວັນທີ 20 ມີນາ, ອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກເລີກຊົ່ວຄາວບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດຕໍ່ກັບນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງຂອງ ອີຣານ ທີ່ໄດ້ຂົນຂຶ້ນກຳປັ່ນແລ້ວ ເພື່ອຮັບມືກັບວິກິດການແຫຼ່ງສະໜອງ ທີ່ເກີດຈາກບັ້ນສູ້ຮົບຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ. ຂໍ້ຕົກລົງຜ່ອນຜັນດັ່ງກ່າວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ອີຣານ ຂາຍນ້ຳມັນດິບ 140 ລ້ານຖັງ ພ້ອມກັບບັນດາຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຂົນຂຶ້ນກຳປັ່ນກ່ອນວັນທີ 20 ມີນາ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຮອດວັນທີ 19 ເມສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມາດຕະການນີ້ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ກັບບັນດາງວດນ້ຳມັນທີ່ຂົນສົ່ງໄປ ກຸຍບາ, ສ.ເກົາຫຼີ ຫຼື ເຂດຂອງ ຢູແກຼນ ໂດຍ ລັດເຊຍ ຄວບຄຸມ.

        ໃນເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທ່ານ Abbas Araghchi, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຕເຮຣານ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ກຳປັ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ ໄປຜ່ານຊ່ອງແຄບທະເລ  Hormuz. ພ້ອມກັນນັ້ນທ່ານກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ອີຣານ ພວມຊອກຫາ “ບໍ່ແມ່ນຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ, ຫາກແມ່ນການຢຸດຕິບັ້ນສູ້ຮົບທັງໝົດ, ຮອບດ້ານ ແລະ ຍາວນານ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິນໂດເນເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິນໂດເນເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ

ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມື, ການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ
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