ຂ່າວສານ ອາເມລິກາ ປ່ອນບັດຄັດຄ້ານມະຕິຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ກ່າວປະນາມ ລັດເຊຍ ໃນການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ 26/02/2025 ມະຕິໂດຍ ຢູແກຼນ, ອັງກິດ ແລະ ສ່ວນຫລາຍປະເທດສະມາຊິກ ສະຫະພາບເອີລົບ ປົກປ້ອງ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໃນວັນດຽວກັນ ເນື່ອງໃນວັນຄົບຮອບ 3 ປີທີ່ລັດເຊຍ ປຸກລະດົມບັ້ນການທະຫານພິເສດຢູ່ ຢູແກຼນ. ກອງປະຊຸມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ (ພາບ: AFP)ວັນທີ 24 ກຸມພາ, ອາເມລິກາ ໄດ້ປ່ອນບັດຄັດຄ້ານມະຕິຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ກ່າວປະນາມ ລັດເຊຍ ໃນການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ. ມະຕິໂດຍ ຢູແກຼນ, ອັງກິດ ແລະ ສ່ວນຫລາຍປະເທດສະມາຊິກ ສະຫະພາບເອີລົບ ປົກປ້ອງ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໃນວັນດຽວກັນ ເນື່ອງໃນວັນຄົບຮອບ 3 ປີທີ່ລັດເຊຍ ປຸກລະດົມບັ້ນການທະຫານພິເສດຢູ່ ຢູແກຼນ. ມະຕິດ້ວຍຊື່ເອີ້ນວ່າ “ຊຸກຍູ້ພື້ນຖານສັນຕິພາບຮອບດ້ານ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ຍາວນານຢູ່ ຢູແກຼນ” ໂດຍຮຽກຮ້ອງແກ້ໄຂສັນຕິພາບການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ໂດຍໄວ ແລະ ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergey Lavrov ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ ມົດສະກູ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຈລະຈາກ່ຽວກັບການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມົດສະກູ ຈະຢຸດຕິການປະທະກັນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອບັນລຸໄດ້ມາດຕະການສັນຕິພາບ “ເໝາະສົມ”, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງຄິດໄລ່ເຖິງສະພາບການພື້ນທີ່ຕົວຈິງ. ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິສະບັບຫນຶ່ງໂດຍຮຽກຮ້ອງຢຸດຕິການປະທະກັນໂດຍໄວ ພ້ອມທັງເລັ່ງລັດການສ້າງຕັ້ງພື້ນຖານສັນຕິພາບຢ່າງໝັ້ນຄົງ ລະຫວ່າງ ຢູແກຼນ ແລະ ລັດເຊຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)