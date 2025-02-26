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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ປ່ອນບັດຄັດຄ້ານມະຕິຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ກ່າວປະນາມ ລັດເຊຍ ໃນການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ

ມະຕິໂດຍ ຢູແກຼນ, ອັງກິດ ແລະ ສ່ວນຫລາຍປະເທດສະມາຊິກ ສະຫະພາບເອີລົບ ປົກປ້ອງ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໃນວັນດຽວກັນ ເນື່ອງໃນວັນຄົບຮອບ 3 ປີທີ່ລັດເຊຍ ປຸກລະດົມບັ້ນການທະຫານພິເສດຢູ່ ຢູແກຼນ.
ກອງປະຊຸມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ (ພາບ: AFP)
ວັນທີ 24 ກຸມພາ, ອາເມລິກາ ໄດ້ປ່ອນບັດຄັດຄ້ານມະຕິຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ກ່າວປະນາມ ລັດເຊຍ ໃນການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ. ມະຕິໂດຍ ຢູແກຼນ, ອັງກິດ ແລະ ສ່ວນຫລາຍປະເທດສະມາຊິກ ສະຫະພາບເອີລົບ ປົກປ້ອງ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໃນວັນດຽວກັນ ເນື່ອງໃນວັນຄົບຮອບ 3 ປີທີ່ລັດເຊຍ ປຸກລະດົມບັ້ນການທະຫານພິເສດຢູ່ ຢູແກຼນ. ມະຕິດ້ວຍຊື່ເອີ້ນວ່າ “ຊຸກຍູ້ພື້ນຖານສັນຕິພາບຮອບດ້ານ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ຍາວນານຢູ່ ຢູແກຼນ” ໂດຍຮຽກຮ້ອງແກ້ໄຂສັນຕິພາບການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ໂດຍໄວ ແລະ ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergey Lavrov ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ ມົດສະກູ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຈລະຈາກ່ຽວກັບການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມົດສະກູ ຈະຢຸດຕິການປະທະກັນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອບັນລຸໄດ້ມາດຕະການສັນຕິພາບ “ເໝາະສົມ”, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງຄິດໄລ່ເຖິງສະພາບການພື້ນທີ່ຕົວຈິງ. ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິສະບັບຫນຶ່ງໂດຍຮຽກຮ້ອງຢຸດຕິການປະທະກັນໂດຍໄວ ພ້ອມທັງເລັ່ງລັດການສ້າງຕັ້ງພື້ນຖານສັນຕິພາບຢ່າງໝັ້ນຄົງ ລະຫວ່າງ ຢູແກຼນ ແລະ ລັດເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສິ່ງ​ທ້​າ​ທາຍ​ແມ່ນ​ໂອ​ກາດ​ເພື່​ອ​ໃຫ້​ອາ​ຊຽນ ກ້າວ​ກະ​ໂດດ​ຂັ້ນ, ບືນ​ຕົວ​ຂຶ້ນ

ສິ່ງ​ທ້​າ​ທາຍ​ແມ່ນ​ໂອ​ກາດ​ເພື່​ອ​ໃຫ້​ອາ​ຊຽນ ກ້າວ​ກະ​ໂດດ​ຂັ້ນ, ບືນ​ຕົວ​ຂຶ້ນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກເຖິງການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບອະນາຄົດ ແລະ ການກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດຂອງ ອາຊຽນພວມກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນກ່ວາເວລາໃດໝົດ.
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