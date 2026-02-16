Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດກວ່າ 30 ເປົ້າໝາຍ IS ຢູ່ ຊີຣີ ໃນເວລາ 10 ວັນ

ປະຈຸບັນ, ກຳລັງ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕັ້ງທັບຢູ່ຖານທີ່ໝັ້ນດ້ານການທະຫານ Qasrak, ແຂວງ Hasakah, ຂຶ້ນກັບທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜີ ຊີຣີ ເປັນຕົ້ນ.
(ພາບປະກອບ: REUTERS)

ແຈ້ງການເປັນທາງການໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ ຂອງກອງບັນຊາການສູນກາງ ອາເມລິກາ ຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ (CENTCOM) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຕ່ວັນທີ 03 – 12 ກຸມພາ, ກອງທັບອາກາດ ອາເມລິກາ ໄດ້ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດ 10 ຄັ້ງ ແນໃສ່ 30 ເປົ້າໝາຍຂອງອົງການກໍ່ການຮ້າຍລັດອິດສະລາມ (IS) ຢູ່ຫຼາຍເຂດໃນທົ່ວປະເທດ ຊີຣີ. ແຈ້ງການບໍ່ເຕື້ອງເຖິງຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຊີວິດອິນຊີຂອງ IS, ແຕ່ຢືນຢັນວ່າ ບັນດາເປົ້າໝາຍຖືກບຸກໂຈມຕີລວມມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສາງເກັບອາວຸດຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ.

ອາເມລິກາ ໄດ້ເລີ່ມບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດ IS ຢູ່ ຊີຣີ ແຕ່ປີ 2014 ແລະ 2 ປີຕໍ່ຈາກນັ້ນໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍທະຫານບົກມາປະເທດ ອາຣັບ ເພື່ອສ້າງສຳພັນທະມິດຕ້ານກໍ່ການຮ້າຍສາກົນ ໂດຍ ອາເມລິກາ ນຳພາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ ອິດສະຣາແອັນ (El Al Israel Airlines) ຫາກໍ່ແຈ້ງແຜນການເປີດ 9 ຖ້ຽວການບິນໃໝ່ໃນແຜນການຂະຫຍາຍຖ້ຽວການບິນທີ່ຈະມາເຖິງ.
