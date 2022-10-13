ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຍັງຊັ່ງຊາກໍລະນີດຳເນີນການເຈລະຈາກັບ ສປປ.ເກົາຫຼີ
ວັນທີ 10 ຕຸລາ, ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ (NSC) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ວໍຊິງຕັນ ສືບຕໍ່ຊັ່ງຊາກໍລະນີດຳເນີນການເຈລະຈາກັບ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໂດຍປາສະຈາກເງື່ອນໄຂໃດທັງໝົດ. ການກະທຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາ ພາຍຫຼັງທີການນຳ ສປປ.ເກົາຫຼີ Kim Jong un ຖະແຫຼງວ່າ ພຽງຢາງ ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຕ້ອງການເຈລະຈາກັບ ວໍຊິງຕັນ ຫຼື ເຊີອຸນ.
ຜູ້ປະສານງານກ່ຽວກັບການສື່ສານຍຸດທະສາດຂອງ NSC ທ່ານ John Kirby ຢືນຢັນວ່າ ຍັງມີເສັ້ນທາງການທູດເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍປອດນິວເຄຼຍຢ່າງສົມບູນ, ອາດສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ຢູ່ ສປປ.ເກົາຫຼີ. ທ່ານກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປະຈຸບັນ ອາເມລິກາ ພວມຮັກສາການສຸມໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ແລະ 3 ຝ່າຍກັບ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນສະພາບການເຈລະຈາກັບ ສປປ.ເກົາຫຼີ ຖືກແກ່ຍາວ.