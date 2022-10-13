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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ຍັງຊັ່ງຊາກໍລະນີດຳເນີນການເຈລະຈາກັບ ສປປ.ເກົາຫຼີ

ການກະທຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາ ພາຍຫຼັງທີການນຳ ສປປ.ເກົາຫຼີ Kim Jong un ຖະແຫຼງວ່າ ພຽງຢາງ ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຕ້ອງການເຈລະຈາກັບ ວໍຊິງຕັນ ຫຼື ເຊີອຸນ.
  ທ່ານ John Kirby ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ (NSC) (ພາບ: Reuters)  

ວັນທີ 10 ຕຸລາ, ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ (NSC) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ວໍຊິງຕັນ ສືບຕໍ່ຊັ່ງຊາກໍລະນີດຳເນີນການເຈລະຈາກັບ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໂດຍປາສະຈາກເງື່ອນໄຂໃດທັງໝົດ. ການກະທຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາ ພາຍຫຼັງທີການນຳ ສປປ.ເກົາຫຼີ Kim Jong un ຖະແຫຼງວ່າ ພຽງຢາງ ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຕ້ອງການເຈລະຈາກັບ ວໍຊິງຕັນ ຫຼື ເຊີອຸນ.

ຜູ້ປະສານງານກ່ຽວກັບການສື່ສານຍຸດທະສາດຂອງ NSC ທ່ານ John Kirby ຢືນຢັນວ່າ ຍັງມີເສັ້ນທາງການທູດເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍປອດນິວເຄຼຍຢ່າງສົມບູນ, ອາດສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ຢູ່ ສປປ.ເກົາຫຼີ. ທ່ານກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປະຈຸບັນ ອາເມລິກາ ພວມຮັກສາການສຸມໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ແລະ 3 ຝ່າຍກັບ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນສະພາບການເຈລະຈາກັບ ສປປ.ເກົາຫຼີ ຖືກແກ່ຍາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ມາ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຫວຽດ​ນາມ​ຢູ່​ລາວ: ສາ​ມັກ​ຄີ-ປ່​ຽນ​ແປງ-ຮ່ວມ​ມື-ພັດ​ທະ​ນາ

ສະ​ມາ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຫວຽດ​ນາມ​ຢູ່​ລາວ: ສາ​ມັກ​ຄີ-ປ່​ຽນ​ແປງ-ຮ່ວມ​ມື-ພັດ​ທະ​ນາ

ທ່ານ ຫວຽນບ່າຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ວິທີດຳເນີນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນ; ມີຄວາມສະດຸ້ງ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງກວ່າ, ລົງທຶນຢ່າງເໝາະສົມເຂົ້າໃນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ; ສາມັກຄີ, ຕິດພັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ, ຜ່ານນັ້ນໄດ້ມີຫຼາຍການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດສອງປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມເວົ້າສະເພາະ ແລະ ສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ ເວົ້າລວມ, ສົມເປັນຂົວຕໍ່ການພົວພັນເສດທະກິດໃຫ້ແກ່ສອງປະເທດ.
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