ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາສືບຕໍ່ຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫວຽດນາມ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມິຖຸນາ, ທີ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໋ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Ann Marie Yastishock, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການພັດທະນາສາກົນ ອາເມລິກາ (USAID) ແລະ ພັນເອກ Thomas Stevenson, ທູດທະຫານ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໋ຽນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຂົງເຂດການຮ່ວມມືແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບບຸລິມາສິດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ກັບຝ່າຍອາເມລິກາ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສອງຝ່າຍບັນລຸໄດ້ບາງໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຮຳບາດແຜສົງຄາມ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ປະສິດທິຜົນຕັ້ງໜ້າໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການສົນທະນາ - ທາບທາມຄວາມເຫັນ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການບຳລຸງສ້າງ… ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫວັງວ່າ, ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່, ທ່ານນາງ Ann Marie Yastishock ແລະ ພັນເອກ Thomas Stevenson ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່,