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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາສືບຕໍ່ຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫວຽດນາມ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ

ຂົງເຂດການຮ່ວມມືແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບບຸລິມາສິດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ກັບຝ່າຍອາເມລິກາ.
  ການເຮັດວຽກທີ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ (ພາບ:Hồng Pha/ qdnd.vn)  

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມິຖຸນາ, ທີ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໋ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Ann Marie Yastishock, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການພັດທະນາສາກົນ ອາເມລິກາ (USAID) ແລະ ພັນເອກ Thomas Stevenson, ທູດທະຫານ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໋ຽນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຂົງເຂດການຮ່ວມມືແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບບຸລິມາສິດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ກັບຝ່າຍອາເມລິກາ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສອງຝ່າຍບັນລຸໄດ້ບາງໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຮຳບາດແຜສົງຄາມ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ປະສິດທິຜົນຕັ້ງໜ້າໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການສົນທະນາ - ທາບທາມຄວາມເຫັນ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການບຳລຸງສ້າງ… ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫວັງວ່າ, ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່, ທ່ານນາງ Ann Marie Yastishock ແລະ ພັນເອກ Thomas Stevenson ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່,

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວບ​​ຄຸມ​ໄ​ພເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ຢ່າງ​ໂປ່ງ​ໃສ

ຄວບ​​ຄຸມ​ໄ​ພເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ຢ່າງ​ໂປ່ງ​ໃສ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ III, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການຊັກຖາມໝວດບັນຫາທີ 2 ໃນຂົງເຂດການເງິນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໂຮ່ດຶກເຝິກ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕອບຄຳຊັກຖາມໂດຍກົງໃນເນື້ອໃນນີ້.
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