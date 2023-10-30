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ຂ່າວສານ

ອາທິດເຮັດວຽກທີ 2, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV: ຖ່າຍທອດສົດບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນ

ເປັນໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະປຶກສາຫາລືບົດລາຍງານຕີລາຄາກາງອາຍຸການ ການປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໄລຍະ 2021 – 2025.
ພາບປະກອບ

ໃນອາທິດເຮັດວຽກທີສອງຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 (ແຕ່ວັນທີ 30 ຕຸລາ - ວັນທີ 3 ພະຈິກ), ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຈະປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນໃນໂຄງ ການດຳເນີນງານ. ໃນນັ້ນມີ: ການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍໂຄງການຈຸດສຸມແຫ່ງຊາດກ່ຽວ ກັບການສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່ ໄລຍະ 2021 – 2025, ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງໄລຍະ 2021 – 2025, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດ ພູດອຍ ໄລຍະ 2021 – 2030; ຕີລາຄາໝາກຜົນແຫ່ງການປະຕິ ບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2023; ຄາດຄະເນ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2024...

ເປັນໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະປຶກສາຫາລືບົດລາຍງານຕີລາຄາກາງອາຍຸການ ການປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໄລຍະ 2021 – 2025; ແຜນການການເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການກູ້ຢຶມ, ຈ່າຍໜີ້ສາທາລະນະ 5 ປີ ໄລຍະ 2021 – 2025; ສະພາບການປະຕິບັດ ງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2023, ແຜນງົບປະມານຂອງລັດ, ວິທີການຈັດແບ່ງງົບປະມານສູນກາງ ປີ 2024. ບັນດາເນື້ອໃນນີ້ຈະໄດ້ຖ່າຍທອດສົດທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນຕິດຕາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທຶນ FDI ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃນ 10 ເດືອນຂອງປີ 2023 ເພີ່ມຂຶ້ນ 54% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ

ທຶນ FDI ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃນ 10 ເດືອນຂອງປີ 2023 ເພີ່ມຂຶ້ນ 54% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ

ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ຕຸລາ, ເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ຈົດທະບຽນໃໝ່, ດັດປັບ ແລະ ປະກອບຊື້ຫຸ້ນ, ຊື້ທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ບັນລຸກວ່າ 25,76% ຕື້ USD.
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