ຂ່າວສານ
ອາທິດທີ 4 ຂອງການແຂ່ງຂັນຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດສາຍພົວພັນ ພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ
ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບປາລະໄນແຕ່ລະອາທິດໃນເວບໄຊຂອງສື່ເອກເລັກໂຕນິກພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສື່ສັງຄົມ VCNet ແລະ ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນສົມທົບກັນໃນເວລາ 12 ອາທິດຂອງການຈັດການແຂ່ງຂັນ, ແຕ່ວັນທີ 13/6/2022 – 5/9/2022.
ຄະນະຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນ “ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ” ປີ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນອາທິດແຂ່ງຂັນທີ 4 (ແຕ່ 16 ໂມງ 00 ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ຫາ 15 ໂມງ 00 ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ) ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 36.537 ຄົນດ້ວຍ 148.500 ເທື່ອ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ຕອບຖືກທັງ 10 ຄົນຖາມກ່ວາ 4.000 ຄົນ. ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຖືສັນຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ 36.363 ຄົນ, ສ່ວນຍັງເຫຼືອແມ່ນຜູ້ຖືສັນຊາດ ລາວ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ. ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບປາລະໄນແຕ່ລະອາທິດໃນເວບໄຊຂອງສື່ເອກເລັກໂຕນິກພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສື່ສັງຄົມ VCNet ແລະ ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນສົມທົບກັນໃນເວລາ 12 ອາທິດຂອງການຈັດການແຂ່ງຂັນ, ແຕ່ວັນທີ 13/6/2022 – 5/9/2022. ການແຂ່ງຂັນເພື່ອແນໃສ່ສຶກສາມູນເຊື້ອການປະຕິວັດ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມຂອງສອງປະເທດເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ວາ ກ່ຽວກັບການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ສ້າງສາລັດທິສັງຄົມນິຍົມຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)