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ຂ່າວສານ

ອາທິດທີ 4 ຂອງການແຂ່ງຂັນຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດສາຍພົວພັນ ພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ

ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບປາລະໄນແຕ່ລະອາທິດໃນເວບໄຊຂອງສື່ເອກເລັກໂຕນິກພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສື່ສັງຄົມ VCNet ແລະ ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນສົມທົບກັນໃນເວລາ 12 ອາທິດຂອງການຈັດການແຂ່ງຂັນ, ແຕ່ວັນທີ 13/6/2022 – 5/9/2022.

ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບປາລະໄນແຕ່ລະອາທິດໃນເວບໄຊຂອງສື່ເອກເລັກໂຕນິກພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສື່ສັງຄົມ VCNet ແລະ ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນສົມທົບກັນໃນເວລາ 12 ອາທິດຂອງການຈັດການແຂ່ງຂັນ, ແຕ່ວັນທີ 13/6/2022 – 5/9/2022.

    

ຄະນະຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນ “ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ” ປີ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນອາທິດແຂ່ງຂັນທີ 4 (ແຕ່ 16 ໂມງ 00 ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ຫາ 15 ໂມງ 00 ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ) ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 36.537 ຄົນດ້ວຍ 148.500 ເທື່ອ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ຕອບຖືກທັງ 10 ຄົນຖາມກ່ວາ 4.000 ຄົນ. ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຖືສັນຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ 36.363 ຄົນ, ສ່ວນຍັງເຫຼືອແມ່ນຜູ້ຖືສັນຊາດ ລາວ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ.       ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບປາລະໄນແຕ່ລະອາທິດໃນເວບໄຊຂອງສື່ເອກເລັກໂຕນິກພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສື່ສັງຄົມ VCNet ແລະ ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນສົມທົບກັນໃນເວລາ 12 ອາທິດຂອງການຈັດການແຂ່ງຂັນ, ແຕ່ວັນທີ 13/6/2022 – 5/9/2022. ການແຂ່ງຂັນເພື່ອແນໃສ່ສຶກສາມູນເຊື້ອການປະຕິວັດ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມຂອງສອງປະເທດເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ວາ ກ່ຽວກັບການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ສ້າງສາລັດທິສັງຄົມນິຍົມຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາລັດວິສາຫະກິດຕ້ອງປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດ

ບັນດາລັດວິສາຫະກິດຕ້ອງປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາລັດວິສາຫະກິດຕ້ອງປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເປັນເຈົ້າການຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດເລິກເຊິ່ງ.
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