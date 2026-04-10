ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ + 3 ປຶກສາຫາລືມາດຕະການຮັບມືກັບຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຈາກການປະທະກັນ ຕາເວັນອອກກາງ
ວັນທີ 09 ເມສາ, ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ພ້ອມກັບ ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ (ອາຊຽນ + 3) ໄດ້ແລກປ່ຽນຕີລາຄາ ແລະ ປຶກສາຫາລືຫຼາຍມາດຕະການຮັບມືກັບເສດຖະກິດ ໃນສະພາບການທີ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນການປະທະກັນຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ, ເມື່ອຫຼາຍອົງການສາກົນກ່າວເຕືອນຄວາມສ່ຽງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກຖືກຊຸດໂຊມ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ກ່າວເຕືອນວ່າ ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກພວມປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງຊຸດໂຊມລົງຫຼາຍພໍສົມຄວນ ຍ້ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານພູມມີສາດການເມືອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ. ບັນດາອົງການນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການໜູນຊ່ວຍປີການເງິນຢ່າງທັນການ, ມີເປົ້າໝາຍ, ສົມທົບກັບນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຕ້ານທານຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
ຄາດວ່າ, ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຂັ້ນຮອງລັດຖະມົນຕີຄັ້ງນີ້ ຈະສ້າງສຳເລັດເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງ ອາຊຽນ + 3 ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ຈະມາເຖິງ.