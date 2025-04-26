ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ເຫັນດີສ້າງ COC ໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2026
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວຢູ່ນອກກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອຢູ່ທະເລປີ 2025, ທີ່ ມານີລາ, ປະເທດ ຟີລິບປິນ ໃນວັນທີ 24 ເມສາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຟີລິບປິນ Enrique Manalo ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານການເມືອງວ່າ ຈະສ້າງ ກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວໃນປີ 2026.
ປະຈຸບັນມີບາງບັນຫາຕ້ອງມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງທຸກໆປະເທດ ເພື່ອສ້າງ COC ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ບັນດາຝ່າຍພວມມານະພະຍາຍາມເພື່ອສາມາດດຳເນີນການເຈລະຈາບັນລຸຜົນສຳເລັດ. ຕາມທ່ານ Enrique Manalo ແລ້ວ, ບັນດາບັນຫາລະເມີດ, ເນື້ອແທ້ ກໍຄືການພົວພັນຂອງ COC ກັບບັນດາຫຼັກການທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ.