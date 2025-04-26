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ຂ່າວສານ

ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ເຫັນດີສ້າງ COC ໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2026

ປະຈຸບັນມີບາງບັນຫາຕ້ອງມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງທຸກໆປະເທດ ເພື່ອສ້າງ COC ໃຫ້ສຳເລັດ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຟີລິບປິນ Enrique Manalo (ພາບ: PNA)

ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວຢູ່ນອກກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອຢູ່ທະເລປີ 2025, ທີ່ ມານີລາ, ປະເທດ ຟີລິບປິນ ໃນວັນທີ 24 ເມສາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຟີລິບປິນ Enrique Manalo ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານການເມືອງວ່າ ຈະສ້າງ ກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວໃນປີ 2026.

ປະຈຸບັນມີບາງບັນຫາຕ້ອງມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງທຸກໆປະເທດ ເພື່ອສ້າງ COC ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ບັນດາຝ່າຍພວມມານະພະຍາຍາມເພື່ອສາມາດດຳເນີນການເຈລະຈາບັນລຸຜົນສຳເລັດ. ຕາມທ່ານ Enrique Manalo ແລ້ວ, ບັນດາບັນຫາລະເມີດ, ເນື້ອແທ້ ກໍຄືການພົວພັນຂອງ COC ກັບບັນດາຫຼັກການທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ກາຍ​ເປັນ​ເສົ້າ​ຄ້ຳ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ນຳ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ກາຍ​ເປັນ​ເສົ້າ​ຄ້ຳ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ເມສາ, ຢູ່ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ ທີ່ ວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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