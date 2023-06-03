ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງ ເມັກຊີໂກ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ - 01 ມິຖຸນາ, ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ອາຊຽນ ປະຈຳ ເມັກຊີໂກ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລັດ Colima, ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນໃນທຸກຂົງເຂດກັບທ້ອງຖິ່ນຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ເມັກຊີໂກ ແຫ່ງນີ້. ຢູ່ທີ່ນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນ ອາຊຽນ, ລວມທັງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ຟີລິບປິນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ອາຊຽນ - Colima.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນແຮວງນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍລະຫວ່າງລັດ Colima ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ເມັກຊີໂກ ເວົ້າລວມ ກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະລາທິການທ່າກຳປັ່ນ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ນຳໃຊ້ທ່າແຮງຈາກບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA), ພິເສດ ແມ່ນບັນດາສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມປາຊີຟິກ (CPTPP). ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແລ້ວ, ປະຈຸບັນ ເມັກຊີໂກ ແມ່ນຄູ່ຄ້າໃຫຍ່ທີ 2 ຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕະຫຼາດສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າສຳຄັນທີ 8 ຂອງ ເມັກຊີໂກ ຢູ່ ອາຊີ ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 12 ຂອງ ເມັກຊີໂກ ໃນທົ່ວໂລກ.