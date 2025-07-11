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ຂ່າວສານ

ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກ

ອາຊຽນ ຊົມເຊີຍຄວາມຄືບຫນ້າໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ແລະເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮອບດ້ານຂອງບັນດາຝ່າຍເພື່ອແນໃສ່ສ້າງສຳເລັດ COC ຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນໃນອະນາຄົດໃກ້ນີ້.
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ - ຈີນ ດຳເນີນໃນວັນທີ 10 /7 ຢູ່ກົວລາລຳເປີ

ທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ  ຄັ້ງທີ 58 (AMM58) ແລະກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ - ຈີນ ໄດ້ເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ  10 ກໍລະກົດ ຢູ່ ກົວລາລຳເປີ ປະເທດມາເລເຊຍ, ອາຊຽນ ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ, ພິເສດ ແມ່ນ ຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ ມາເລເຊຍ Datuk Seri Mohamad Hasan ເນັ້ນຫນັກຢ່າງແຮງວ່າ: ທຸກຝ່າຍ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງພູມສາດການເມືອງບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ຫລື ນາບຂູ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການຄ້າທົ່ວໂລກຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກຖືກອ່ອນລົງ. ທ່ານ Mohamad Hasan ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອາຊຽນ ຊົມເຊີຍຄວາມຄືບຫນ້າໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ແລະເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮອບດ້ານຂອງບັນດາຝ່າຍເພື່ອແນໃສ່ສ້າງສຳເລັດ COC ຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນໃນອະນາຄົດໃກ້ນີ້.

ອາຊຽນ ກໍ່ຊົມເຊີຍ ເລື່ອງຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະກາຍເປັນປະເທດກຳມະສິດອາວຸດນິວເຄຼຍ ທຳອິດ (Nuclear Weapon State – NWS) ໄດ້ລົງນາມແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນອະນຸສັນຍາຂອງສົນທິສັນຍາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປອດອາວຸດນິວເຄຼຍ (SEANWFZ) ຫາກບໍ່ຍົກອອກໂດຍບໍ່ວ່າເງື່ອນໄຂໃດນອກເຫລືອສິ່ງລວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ທັບ​ສອ​ງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ທັບ​ສອ​ງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນວັນຫ່ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານພົນໂທ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ.
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