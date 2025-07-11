ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກ
ທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 58 (AMM58) ແລະກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ - ຈີນ ໄດ້ເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກໍລະກົດ ຢູ່ ກົວລາລຳເປີ ປະເທດມາເລເຊຍ, ອາຊຽນ ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ, ພິເສດ ແມ່ນ ຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ ມາເລເຊຍ Datuk Seri Mohamad Hasan ເນັ້ນຫນັກຢ່າງແຮງວ່າ: ທຸກຝ່າຍ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງພູມສາດການເມືອງບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ຫລື ນາບຂູ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການຄ້າທົ່ວໂລກຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກຖືກອ່ອນລົງ. ທ່ານ Mohamad Hasan ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອາຊຽນ ຊົມເຊີຍຄວາມຄືບຫນ້າໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ແລະເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮອບດ້ານຂອງບັນດາຝ່າຍເພື່ອແນໃສ່ສ້າງສຳເລັດ COC ຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນໃນອະນາຄົດໃກ້ນີ້.
ອາຊຽນ ກໍ່ຊົມເຊີຍ ເລື່ອງຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະກາຍເປັນປະເທດກຳມະສິດອາວຸດນິວເຄຼຍ ທຳອິດ (Nuclear Weapon State – NWS) ໄດ້ລົງນາມແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນອະນຸສັນຍາຂອງສົນທິສັນຍາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປອດອາວຸດນິວເຄຼຍ (SEANWFZ) ຫາກບໍ່ຍົກອອກໂດຍບໍ່ວ່າເງື່ອນໄຂໃດນອກເຫລືອສິ່ງລວມ.