Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາຊຽນ ອອກຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບສະພາບການປະທະກັນເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນຢູ່ ມຽນມາ

ຖະແຫຼງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນທັນທີ, ປະຕິບັດຄວາມລະງັບໃຈຢ່າງສຸດຂີດ ແລະ ມີບັນດາບາດກ້າວຮີບດ່ວນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.
ຜູ້ນຳໜ້າ ອຳນາດການປົກຄອງດ້ານການທະຫານ ມຽນມາ ທ່ານ Min Aung Hlaing ພົບປະກັບທູດພິເສດອາຊຽນ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ມຽນມາ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 18 ເມສາ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບສະພາບການປະທະກັນພວມເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນຢູ່ ມຽນມາ.

ຕາມຖະແຫຼງການຮ່ວມແລ້ວ, ອາຊຽນ ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບສະພາບການເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຢູ່ ມຽນມາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເທດສະບານເມືອງ Myawaddy, ລັດ Kayin ແລະ ຢູ່ລັດ Rakhine, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ມຽນມາ ນັບພັນຄົນບໍ່ມີເຮືອນຢູ່.

ຖະແຫຼງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນທັນທີ, ປະຕິບັດຄວາມລະງັບໃຈຢ່າງສຸດຂີດ ແລະ ມີບັນດາບາດກ້າວຮີບດ່ວນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການສົງຜົນກະທົບຂອງການປະທະກັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ, ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ ມຽນມາ ທຸກໆຄົນ, ກໍຄືພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດອາໄສຢູ່ ມຽນມາ.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ກໍຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍ ມຽນມາ ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາລະດັບຊາດ, ມຸ່ງໄປເຖິງມາດຕະການແກ້ໄຂດ້ານການເມືອງຢ່າງຍາວນານ ແລະ ຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ວິກິດການໃນປະຈຸບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍ ມາ​ຕຸ​ພູມ ແຄມ​ຄື່ນ​ທະ​ເລ ຢູ່​ລາວ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍ “ມາ​ຕຸ​ພູມ ແຄມ​ຄື່ນ​ທະ​ເລ” ຢູ່​ລາວ

ງານວາງສະແດງໄດ້ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ 100 ຜົນງານທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ດີເດັ່ນໃນການແຂ່ງຂັນ ຮູບຖ່າຍສິລະປະລະດັບຊາດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມາຕຸພູມ ແຄມຄື່ນທະເລ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top