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ຂ່າວສານ

ອາຊຽນ, ສ.ເກົາຫຼີ ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ກອງປະຊຸມກໍ່ຮັບຮອງເອົາ 17 ໂຄງການໃໝ່ເຊິ່ງແມ່ນບັນດາໂຄງການຂຶ້ນກັບ IAI
  ພາບປະກອບ  

ວັນທີ 16 ມີນາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 69 ກຸ່ມຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂໍ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມສຳພັນ ອາຊຽນ (IAI) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຄະນະເລຂາທິການອາຊຽນ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ເພື່ອພິຈາລະນາສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຂຶ້ນກັບແຜນການປະຕິບັດງານຄັ້ງທີ 4 ໄລຍະ 2021 – 2025. ກອງປະຊຸມກໍ່ຮັບຮອງເອົາ 17 ໂຄງການໃໝ່ເຊິ່ງແມ່ນບັນດາໂຄງການຂຶ້ນກັບ IAI ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບົດລາຍງານໝາກຜົນການຕິດຕາມຄັ້ງຕໍ່ໄປດ້ວຍຂອບເຂດ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຍຸຕິທຳໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ສະເໜີ.

ກຸ່ມຮັບຜິດຊອບສະເພາະ IAI ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແມ່ນເພື່ອຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງຂອງການພັດທະນາຢູ່ໃນ ອາຊຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜ່ານເລື່ອງໜູນຊ່ວຍໃຫ້ 4 ປະເທດສະມາຊິກໃໝ່ເຊິ່ງແມ່ນ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ (CLMV).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປັບ​ປຸງ ແລະ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ປັບ​ປຸງ ແລະ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Andrew Goledzinowski ຖືວ່າ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຮັກສາສັນຕິພາບ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວທີ່ຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ, ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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