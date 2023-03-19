ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ, ສ.ເກົາຫຼີ ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື
ວັນທີ 16 ມີນາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 69 ກຸ່ມຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂໍ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມສຳພັນ ອາຊຽນ (IAI) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຄະນະເລຂາທິການອາຊຽນ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ເພື່ອພິຈາລະນາສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຂຶ້ນກັບແຜນການປະຕິບັດງານຄັ້ງທີ 4 ໄລຍະ 2021 – 2025. ກອງປະຊຸມກໍ່ຮັບຮອງເອົາ 17 ໂຄງການໃໝ່ເຊິ່ງແມ່ນບັນດາໂຄງການຂຶ້ນກັບ IAI ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບົດລາຍງານໝາກຜົນການຕິດຕາມຄັ້ງຕໍ່ໄປດ້ວຍຂອບເຂດ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຍຸຕິທຳໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ສະເໜີ.
ກຸ່ມຮັບຜິດຊອບສະເພາະ IAI ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແມ່ນເພື່ອຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງຂອງການພັດທະນາຢູ່ໃນ ອາຊຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜ່ານເລື່ອງໜູນຊ່ວຍໃຫ້ 4 ປະເທດສະມາຊິກໃໝ່ເຊິ່ງແມ່ນ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ (CLMV).