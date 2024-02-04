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ຂ່າວສານ

ອາຊຽນ ປະກາດການແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ AIໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ວັນທີ 2 ກຸມພາ, ອາຊຽນ ປະກາດເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ ຄຸນສົມບັດ, ຊອກຫາວິທີການຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບັນດາອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ.
ພາບ ໂດຍ AI ສ້າງຂຶ້ນຈາກ Bing Image Creator

ເອກະສານແນະນຳໄດ້ປະກາດໃຊ້ພາຍຫລັງກອງປະຊຸມທີ່ແກ່ຍາວ ລະຫວ່າງບັນດາລັດຖະມົນຕີ ຮັບຜິດຊອບຂົງເຂດດິຈີຕອນຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຢູ່ ສິງກະໂປ ເພື່ອແນໃສ່ຈຸດປະສົງຫນູນຊ່ວຍ “ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງໃນພາກພື້ນມີຄວາມປາດຖະຫນາອອກແບບ, ພັດທະນາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເຕັກໂນໂລຊີ AI ໃນບັນດາ App ການຄ້າ ແລະ ປອດການທະຫານ ຫລືທັງສອງຂົງເຂດນີ້.

ໃນຖະແຫລງການຮ່ວມຫລັງກອງປະຊຸມ, ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ ໄດ້ເນັ້ນຫນັກຄວາມຈຳເປັນສ້າງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ການແນະນຳ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງບັນດາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະປອດໄພ. ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ ກໍ່ຕົກລົງເຫັນດີສ້າງຕັ້ງຫນ່ວຍສະເພາະກິດເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ AI.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ກັບ EU ສ້າງ​ຮູບ​ແບບ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ສີ​ຂຽວ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ກັບ EU ສ້າງ​ຮູບ​ແບບ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ສີ​ຂຽວ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນປາດຖະໜາຢາກ EU ໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດ ພວມພັດທະນາ, ໃນນັ້ນ ມີ ຫວຽດນາມ, ຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງດ້ານການເມືອງ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
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