ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ປະກາດການແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ AIໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານແນະນຳໄດ້ປະກາດໃຊ້ພາຍຫລັງກອງປະຊຸມທີ່ແກ່ຍາວ ລະຫວ່າງບັນດາລັດຖະມົນຕີ ຮັບຜິດຊອບຂົງເຂດດິຈີຕອນຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຢູ່ ສິງກະໂປ ເພື່ອແນໃສ່ຈຸດປະສົງຫນູນຊ່ວຍ “ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງໃນພາກພື້ນມີຄວາມປາດຖະຫນາອອກແບບ, ພັດທະນາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເຕັກໂນໂລຊີ AI ໃນບັນດາ App ການຄ້າ ແລະ ປອດການທະຫານ ຫລືທັງສອງຂົງເຂດນີ້.
ໃນຖະແຫລງການຮ່ວມຫລັງກອງປະຊຸມ, ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ ໄດ້ເນັ້ນຫນັກຄວາມຈຳເປັນສ້າງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ການແນະນຳ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງບັນດາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະປອດໄພ. ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ ກໍ່ຕົກລົງເຫັນດີສ້າງຕັ້ງຫນ່ວຍສະເພາະກິດເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ AI.