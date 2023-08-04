ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ, ຍີ່ປຸ່ນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ວັນທີ 2 ສິງຫາ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາປະຈຳປີຄັ້ງທີ 15 ລະຫວ່າງທ່ານ ປ.ອ Kao Kim Hourn ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ແລະ ສະຫະພັນບັນດາຫ້ອງການການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ອາຊຽນ (FJCCIA), ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ຢູ່ ຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ. ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືໃໝ່ ບົນພື້ນຖານການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ລັກສະນະຍືນຍົງ. ທ່ານ Kao ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນການຫັນວິໄສທັດຮ່ວມປະດິດຄິດສ້າງ ອາຊຽນ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມພາກເອກະຊົນ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງເຄືອຂ່າຍລະບົບສະໜອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນລັກສະນະ ຍືນຍົງ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ບັນດາ ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ແລະ ເຂດຕ່າງໆຂອງ ບັນດາ ປະເທດອາຊຽນ ໄດ້ເຊັນຖະແຫຼງການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບການພັດທະນາບັນດານະຄອນແບບຍືນຍົງ, ກວມລວມ, ມີຄວາມສາມາດຮັບມືໃນພາກພື້ນນີ້.