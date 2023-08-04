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ຂ່າວສານ

ອາຊຽນ, ຍີ່​ປຸ່ນ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືໃໝ່ ບົນພື້ນຖານການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ລັກສະນະຍືນຍົງ.
ທ່ານ ປ.ອ Kao Kim Hourn ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ (ພາບ: ອາຊຽນ)

ວັນທີ 2 ສິງຫາ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາປະຈຳປີຄັ້ງທີ 15 ລະຫວ່າງທ່ານ ປ.ອ Kao Kim Hourn ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ແລະ ສະຫະພັນບັນດາຫ້ອງການການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ອາຊຽນ (FJCCIA), ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ຢູ່ ຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ. ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືໃໝ່ ບົນພື້ນຖານການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ລັກສະນະຍືນຍົງ. ທ່ານ Kao ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນການຫັນວິໄສທັດຮ່ວມປະດິດຄິດສ້າງ ອາຊຽນ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມພາກເອກະຊົນ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງເຄືອຂ່າຍລະບົບສະໜອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນລັກສະນະ ຍືນຍົງ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ບັນດາ ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ແລະ ເຂດຕ່າງໆຂອງ ບັນດາ ປະເທດອາຊຽນ ໄດ້ເຊັນຖະແຫຼງການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບການພັດທະນາບັນດານະຄອນແບບຍືນຍົງ, ກວມລວມ, ມີຄວາມສາມາດຮັບມືໃນພາກພື້ນນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປ​ະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ AIPA – 44, ຢ້ຽມ​ຢາມ ອິ​ນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ແລະ ອີ​ຣານ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ປ​ະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ AIPA – 44, ຢ້ຽມ​ຢາມ ອິ​ນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ແລະ ອີ​ຣານ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA - 44 ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນເຈົ້າການ.
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