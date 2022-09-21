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ຂ່າວສານ

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຕ້ອງລົງທຶນຈຳນວນເງິນ 210 ຕື້ USD/ປີ ໃສ່ຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່

ໃນໄລຍະຍາວ ບັນດາປະເທດຕ້ອງລົງທຶນຈຳນວນເງິນສະເລ່ຍ 210 ຕື້ USD/ປີ ເຂົ້າຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່, ສະມັດຕະພາບພະລັງງານ ແລະ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍເຕັກໂນໂລຊີ.

ໃນໄລຍະຍາວ ບັນດາປະເທດຕ້ອງລົງທຶນຈຳນວນເງິນສະເລ່ຍ 210 ຕື້ USD/ປີ ເຂົ້າຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່, ສະມັດຕະພາບພະລັງງານ ແລະ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍເຕັກໂນໂລຊີ.

    

ລົງທຶນເຂົ້າຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່ປະກອບສ່ວນຕ້ານການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມທົ່ວໂລກ

(ພາບປະກອບ: AFP/TTXVN)

ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຕ້ອງເພີ່ມເງິນລົງທຶນໃນແຕ່ລະປີຂຶ້ນທົບ 2 ເທົ່າໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່ ເພື່ອຍູ້ໄວລະດັບຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ຕອບສະໜອງບັນດາເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບອາກາດ. ຕາມບົດລາຍງາຍຂອງອົງການພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່ສາກົນ (IRENA) ປະກາດໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ, ໃນໄລຍະຍາວ ບັນດາປະເທດຕ້ອງລົງທຶນຈຳນວນເງິນສະເລ່ຍ 210 ຕື້ USD/ປີ ເຂົ້າຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່, ສະມັດຕະພາບພະລັງງານ ແລະ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນໄລຍະແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2050, ປະກອບສ່ວນຕ້ານການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມທົ່ວໂລກ. ບົດລາຍງານຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຍອດເງິນລົງທຶນອາດຈະຂຶ້ນເຖິງ 6.000 ຕື້ USD ຮອດປີ 2050. ບັນດາກາລະໂອກາດລົງທຶນລວມມີ: ການລົງທຶນເຂົ້າພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່, ເຊື້ອເພີງຊີວະພາບ, ສະມັດຕະພາບພະລັງງານ, hydrogen… ດ້ວຍເລື່ອງລົງທຶນໃສ່ພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່ຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນ, ຮອດປີ 2050, ອາຊຽນ ອາດສາມາດຫຼຸດລາຍຈ່າຍພະລັງງານ ແລະ ປະຢັດປະມານ 1.500 ຕື້ USD ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສຸຂະພາບຂອງມວນມະນຸດ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຍ້ອນການນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີວປອສຊິວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ ປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ີຮີບດ່ວນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ “ປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ີຮີບດ່ວນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ”

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍ 8 ໂຄງການກ່ຽວກັບ “ປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ີຮີບດ່ວນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ” ໄລຍະ 1 ແຕ່ວັນທີ 2021 – 2025.
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