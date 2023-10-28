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ຂ່າວສານ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສາ​ກົນ ກ່ຽວ​ກັບ​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ຄັ້ງ​ທີ 15

ວັນທີ 26 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ ກ່ຽວກັບທະເລ ຕາເວັນອອກໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ ສອງວັນ.
ພິທີ ອັດກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດສາກົນ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 15 (ພາບ: dangcongsan.vn)

ສິ້ນສຸດບັນດາວາລະປຶກສາຫາລື ແລະ ບົດກ່າວຄຳເຫັນ, ບັນດານັກປະຖະກະຖາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ສະເໜີການຫັນເວທີປາໄສຕຳຫຼວດທະເລ ຂອງ ອາຊຽນ ເປັນລະບອບລະບຽບການ. ບັນດານັກປະຖະກະຖາ ກໍ່ຖືວ່າ ການຫັນການຂຸດຄົ້ນ, ຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານ, ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລເປັນສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ແມ່ນທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ສາມາດຕ່າວປິ້ນໄດ້. ຜູ້ຕາງໜ້າໄວໜຸ່ມມາຈາກ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງລຸ້ນໜຸ່ມໃນບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທະເລຕາເວັນອອກ, ພ້ອມທັງແບ່ງປັນບາງແນວຄວາມຄິດ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ເພື່ອໃຫ້ທະເລຕາເວັນອອກກາຍເປັນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາແບບທາງໄກ, ທ່ານນາງ Paola Pampaloni ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ອົງການການຕ່າງປະເທດ ສະຫະພາບເອີລົບ (EEAS) ຢັ້ງຢືນວ່າ EU ຖືເປັນສຳຄັນລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ທ່ານນາງໃຫ້ຮູ້ວ່າ EU ມີຜົນປະໂຫຍດດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ເສດຖະກິດເປັນຕາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທະເລ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງບັນດາປະເທດ ແຄມທະເລຕາເວັນອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - OECD ໃຫ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ແທດ​ຈິງ

ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - OECD ໃຫ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ແທດ​ຈິງ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງການຜັນຂະຫຍາຍບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳແຫ່ງການຮ່ວມມື (MOU) ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ OECD.
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