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ຂ່າວສານ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 11 ຂອງ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັດວ່າກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 11 ຂອງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເນື້ອໃນ, ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ.
ອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 11 ຂອງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 11 ຂອງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII ໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 3 ວັນ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັດວ່າກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 11 ຂອງ  ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII ໄດ້ສຳເລັດບັນດາເນື້ອໃນ, ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກົມການເມືອງຈະປະກາດມະຕິກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການການພັດທະນາໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ໂດຍໄວ ແລະ ມະຕິກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນເພື່ອສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ໃໝ່…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ

ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະບັນລຸໝາກຜົນທີ່ດີງາມໃນທຸດກ້ານຄື: ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດຂັ້ນສູງ, ກຳນົດບັນດາທິດທາງໃຫຍ່, ມີຈຸດສຸມຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ...
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