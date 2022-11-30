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ຂ່າວສານ

ອັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນພຸດທະສາສະໜາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 9

ພາຍຫຼັງດຳເນີນດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມງວດ, ສາມັກຄີ ແລະປອງດອງມາເປັນເວລາ 3 ວັນ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນພຸດທະສາສະໜາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 9 ອາຍຸການ 2022-2027 ໄດ້ອັດລົງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພະຈິກຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ພາຍຫຼັງດຳເນີນດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມງວດ, ສາມັກຄີ ແລະປອງດອງມາເປັນເວລາ 3 ວັນ,  ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນພຸດທະສາສະໜາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 9 ອາຍຸການ 2022-2027 ໄດ້ອັດລົງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພະຈິກຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

  ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່  

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ດຳເນີນວາລະປະຊຸມທຳອິດ ເລືອກຄັ້ງຄະນະປະຈຳສະພາສົງ, ສະພາບໍລິຫານງານ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ເປັນເອກະພາບເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາສົງພຸດທະສາສະໜາຫວຽດນາມ, ຄະນະປະຈຳສະພາສົງ, ເລືອກຕັ້ງພະອາຈານມະຫາ ທິກຈີ້ກວາງ ຮັກສາສາດສະດາຊຸດທີ 8 ເປັນສາດສະດາສະພາສົງພຸດທະສາສາໜາຫວຽດນາມຊຸດທີ 9 ອາຍຸການ 2022-2027.    ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ເຫັນດີສະເໜີພະອາຈານມະຫາ ທິກຖ້ຽນເຍີນ ສືບຕໍ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານສະພາບໍລິຫານງານສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາຫວຽດນາມຊຸດທີ 9.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຍັງວາງອອກທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວພຸດທະສາສະໜາອາຍຸການ 2022-2027, ປຶກສາຫາລື ປະກອບຄຳເຫັນ ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເຈດຈຳນົງ ການກະທຳ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງພະສົງສຳມະເນັນ ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ 12 ປະການ ແລະ ໂຄງການດຳເນີນງານທີ່ໄດ້ວາງອອກຢ່າງສຳເລັດຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບພົ້ນເດັ່ນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບພົ້ນເດັ່ນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: 17 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິ ແລະ ຂໍ້ສະຫລຸບຂອງກົມການເມືອງຊຸດທີ IX ແລະ XI, ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ປະຊາຊົນໃນເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ.
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