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ຂ່າວສານ

ອັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ນາໂຕ

ບັນດາການນຳ ນາໂຕ ໄດ້ພົບປະກັບການນຳທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ: ອົດສະຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ນິວຊີແລນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ), ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງລວມ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ນາໂຕ (ພາບ: AA/TTXVN)

ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ນາໂຕ Jens Stoltenberg ໄດ້ຖະແຫຼງສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ນາໂຕ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ວໍຊິງຕັນ (ອາເມລິກາ).

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນ, ບັນດາການນຳ ນາໂຕ ໄດ້ພົບປະກັບການນຳທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ: ອົດສະຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ນິວຊີແລນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ), ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງລວມ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື. ທີ່ການພົບປະລະຫວ່າງ ນາໂຕ ແລະ 4 ຄູ່ຮ່ວມມືມະຫາສະມຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ, ບັນດາຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເລີ່ມປະຕິບັດ “ບັນດາໂຄງການສຳຄັນຈຸດສຸມ” ໃນ 4 ຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນມີການປ້ອງກັນທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດລວມ ແລະ ຕ້ານຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດ, ເພື່ອເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືຕໍ່ໜ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ສັບສົນ. 2 ຂໍ້ລິເລີ່ມລວມອື່ນແມ່ນ, ສະໜອງການໜູນຊ່ວຍດ້ານການແພດໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ແລະ ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບບັນດາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືປັນຍາປະດິດ (AI).

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ນາໂຕ ປີ 2025 ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ ລາໄຮ, ປະເທດ ໂຮນລັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ລາວ ຂອ​ງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ລາວ ຂອ​ງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່

ນັບແຕ່ວັນທີ 11 - 12 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ລາວ. ເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເລືອກເອົາ ລາວ ເປັນປະເທດທຳອິດ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່ຂອງຕົນນັ້ນ ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນແກ່ການສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ລາວ ມີຄວາມເປັນກຽດ ຕ້ອນຮັບປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້” - ນີ້ແມ່ນການຕີລາຄາຂອງທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ປະຈຳ ສສ.ຫວຽດນາມ ໃນການສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ.
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