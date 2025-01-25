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ຂ່າວສານ

ອັດກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ 13

ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຈຸດສຸມ, ຮີບດ່ວນ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະອັດກອງປະຊຸມ)

ພາຍຫຼັງການເຮັກວຽກເປັນເວລາເກືອບ 2 ວັນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 13 ໄດ້ອັດລົງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ເປັນເອກະພາບຢ່າງສູງຕໍ່ບົດລາຍງານສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 ມຕ/ສກ ແລະ ວິທີສັບຊ້ອນກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ.

        “ກົມການເມືອງກຳນົດວ່າ ການສັບຊ້ອນກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງຢ່າງກະທັດລັດ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນແມ່ນການປະຕິວັດ. ສະນັ້ນ, ສູນກາງພັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງເປັນຢ່າງສູງ, ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຢ່າງຄົບຊຸດ ບົນພື້ນຖານການສືບທອດໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນຮອບເວລາ 7 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິ”.

        ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຈຸດສຸມ, ຮີບດ່ວນ, ຄື: ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງວຽກງານສ້າງບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍຢ່າງແຮງ; ແກ້ໄຂ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນພາກລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ; ດຶງດູດທຶນ FDI ໂດຍມີການຄັດເລືອກ… ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ສຸມໃສ່ປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 75 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງ, ຂົງເຂດໃໝ່, ຄື: ປັນຍາປະດິດ, ອຸດສາຫະກຳອິນເຕີເນັດ, ອຸດສາຫະກຳການແພດ ຊີວະສາດ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ… ສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງ; ດຶງດູດບັນດານັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານເປັນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດມາເຮັດວຽກ, ພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະກຳຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ”.

        ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ສູນກາງພັກຮັບຮອງເອົາທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

ອາເມລິກາ ແມ່ນນັກອຸປະຖຳໃຫຍ່ສຸດຂອງ WHO ກວມເອົາປະມານ 18% ຍອດງົບປະມານຂອງອົງການນີ້. ງົບປະມານໃນສອງປີມໍ່ໆມານີ້ຂອງ WHO ໃຫ້ແກ່ໄລຍະ 2024-2025 ແມ່ນ 6,8 ຕື້ USD.
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