ຂ່າວສານ
ອັດກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ 13
ພາຍຫຼັງການເຮັກວຽກເປັນເວລາເກືອບ 2 ວັນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 13 ໄດ້ອັດລົງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ເປັນເອກະພາບຢ່າງສູງຕໍ່ບົດລາຍງານສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 ມຕ/ສກ ແລະ ວິທີສັບຊ້ອນກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ.
“ກົມການເມືອງກຳນົດວ່າ ການສັບຊ້ອນກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງຢ່າງກະທັດລັດ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນແມ່ນການປະຕິວັດ. ສະນັ້ນ, ສູນກາງພັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງເປັນຢ່າງສູງ, ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຢ່າງຄົບຊຸດ ບົນພື້ນຖານການສືບທອດໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນຮອບເວລາ 7 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິ”.
ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຈຸດສຸມ, ຮີບດ່ວນ, ຄື: ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງວຽກງານສ້າງບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍຢ່າງແຮງ; ແກ້ໄຂ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນພາກລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ; ດຶງດູດທຶນ FDI ໂດຍມີການຄັດເລືອກ… ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ສຸມໃສ່ປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 75 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງ, ຂົງເຂດໃໝ່, ຄື: ປັນຍາປະດິດ, ອຸດສາຫະກຳອິນເຕີເນັດ, ອຸດສາຫະກຳການແພດ ຊີວະສາດ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ… ສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງ; ດຶງດູດບັນດານັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານເປັນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດມາເຮັດວຽກ, ພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະກຳຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ”.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ສູນກາງພັກຮັບຮອງເອົາທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໂດຍໄວ.