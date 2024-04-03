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ຂ່າວສານ

ອະ​ນຸ​ມັດ​ແຜນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ກຳ​ນົດການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໄຟ​ຟ້າ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄລ​ຍະ 2021 – 2030

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຫາກໍ່ເຊັ່ນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດ ແຜນການປະຕິບັດການວາງແຜນກຳນົດການພັດທະນາ ໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050.
ພາບປະກອບ: VOV

ການອະນຸມັດແຜນການດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງແຮງ ຈາກເຊື້ອເພີງຝອກຊິວ ໄປຍັງບັນດາແຫຼ່ງພະລັງງານໃໝ່, ພະລັງງານທົດແທນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ປະກອບສ່ວນມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕາມການປະກອບສວ່ນ ໂດຍປະເທດຕັດສິນໃຈເອງ ແລະ ເປົ້າໝາຍການປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ “0” ໃນປີ 2050 ຂອງ ຫວຽດນາມ.

ແຜນການໄດ້ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາແຫຼ່ງໄຟຟ້າພະລັງງານທົດແທນ ຮັບໃຊ້ການສົ່ງອອກ, ຜະລິດພະລັງງານໃໝ່ ດ້ວຍຂອບຂະໜາດສົ່ງອອກແຕ່ 5.000 MW ຫາ 10.000 MW; ໃຫ້ບຸລິມະສິດພັດທະນາຢູ່ບັນດາເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນທີ່ດີ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄຟຟ້າທີ່ສະດວກ, ຂອບຂະໜາດພັດທະນາສູ້ຊົນບັນລຸ 5.000 MW (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແຫຼ່ງໄຟຟ້າແຮງລົມນອກຝັ່ງທະເລ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການການນຳຂັ້ນສູງ 2024 ຢູ່ ອາເມລິກາ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການການນຳຂັ້ນສູງ 2024 ຢູ່ ອາເມລິກາ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ຢືນຢັນຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ອາເມລິກາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
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