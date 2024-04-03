ຂ່າວສານ
ອະນຸມັດແຜນການປະຕິບັດການວາງແຜນກຳນົດການພັດທະນາໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2021 – 2030
ການອະນຸມັດແຜນການດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງແຮງ ຈາກເຊື້ອເພີງຝອກຊິວ ໄປຍັງບັນດາແຫຼ່ງພະລັງງານໃໝ່, ພະລັງງານທົດແທນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ປະກອບສ່ວນມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕາມການປະກອບສວ່ນ ໂດຍປະເທດຕັດສິນໃຈເອງ ແລະ ເປົ້າໝາຍການປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ “0” ໃນປີ 2050 ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ແຜນການໄດ້ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາແຫຼ່ງໄຟຟ້າພະລັງງານທົດແທນ ຮັບໃຊ້ການສົ່ງອອກ, ຜະລິດພະລັງງານໃໝ່ ດ້ວຍຂອບຂະໜາດສົ່ງອອກແຕ່ 5.000 MW ຫາ 10.000 MW; ໃຫ້ບຸລິມະສິດພັດທະນາຢູ່ບັນດາເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນທີ່ດີ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄຟຟ້າທີ່ສະດວກ, ຂອບຂະໜາດພັດທະນາສູ້ຊົນບັນລຸ 5.000 MW (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແຫຼ່ງໄຟຟ້າແຮງລົມນອກຝັ່ງທະເລ).