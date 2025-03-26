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ຂ່າວສານ

ອະ​ນາ​ຄົດ​ໃຫ້​ແກ່​ລຸ້ນ​ຄົນ​ບືນ​ຕົວ​ຂຶ້ນ

ກ ແລະ ລັດ ຈະລົງທຶນແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານ ແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ, ພິເສດແມ່ນ “ລຸ້ນຄົນບືນຕົວຂຶ້ນ”. ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ, ກິລາ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຈະແມ່ນບັນດາຈຸດສຸມບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງສາກົນຂອງລຸ້ນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ IX (ພາບ: VGP)

“ອະນາຄົດໃຫ້ແກ່ລຸ້ນຄົນບືນຕົວຂຶ້ນ” ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ບົດຂຽນຂອງທ່ານເລຂາທິການຄະນະບໍລິຫານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 94 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ (ວັນທີ 26 ມີນາ 1931 – 26 ມີນາ 2025). ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ແມ່ນຖືມະນຸດເປັນພື້ນຖານແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ດັ່ງນັ້ນ, ວຽກງານຊາວໜຸ່ມແມ່ນບັນຫາເປັນຕາຍຂອງຊາດ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈຕັດສິນໄຊຊະນະ ຫຼື ປະລາໄຊຂອງການປະຕິວັດ, ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງທັງລະບົບການເມືອງ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ.  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ ແລະ ລັດ ຈະລົງທຶນແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານ ແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ, ພິເສດແມ່ນ “ລຸ້ນຄົນບືນຕົວຂຶ້ນ”. ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ, ກິລາ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຈະແມ່ນບັນດາຈຸດສຸມບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງສາກົນຂອງລຸ້ນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ. ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມພັດທະນາຢ່າງປອດໃສເຂັ້ມແຂງ, ຮອບດ້ານ, ກົມກຽວທັງດ້ານຄຸນສົມບັດ - ປັນຍາ - ຮ່າງກາຍ - ຄວາມງາມ.

ໃນໄລຍະເວລາ 20 ປີຈະມາຖິງ, ປະເທດຊາດຈະພ້ອມກັນແບ່ງປັນຄວາມຄາດຫວັງລວມ, ນັ້ນແມ່ນ: ສ້າງລຸ້ນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ມີຄຸນນະທາດ, ກ້າວໜ້າ, ດີເດັ່ນທາງດ້ານພູມປັນຍາ, ພັດທະນາພົ້ນເດັ່ນນັບທັງດ້ານກຳລັງກາຍ ແລະ ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງພຽງພໍເພື່ອທຽບທັນກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດສາກົນ, ປະກອບສ່ວນນຳປະເທດຊາດບືນຕົວຂຶ້ນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນາ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສິງ​ກະ​ໂປ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

ສິງ​ກະ​ໂປ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ Lawrence Wong ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ.
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