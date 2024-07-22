ຂ່າວສານ
ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອີຢິບ: ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຊຸກຍູ້ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງ ຫວຽດນາມ
ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອີຢິບ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ທ່ານ Reda El Taify ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອີຢິບ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ມີບົດບາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນປະຫວັດສາດ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ, ພິເສດແມ່ນໃນພາລະກິດພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ:
“ສຳລັບການພົວພັນພາຍໃນປະເທດ, ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາການນຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊຸກຍູ້ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງປະເທດຊາດໃນທຸກຂົງເຂດ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາບັນດາຜົນງານນີ້ໃນໄລຍະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ, ບັນລຸໄດ້ຜົນງານບຸກທະລຸໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ນຳສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກໄປຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ, ໃນນັ້ນ ມີຕະຫຼາດ ອີຢິບ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ບືນຕົວຂຶ້ນກາຍເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີກຳລັງແຮງພາຍໃນທີ່ເຂັ້ມແຂງ”.