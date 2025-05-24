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ຂ່າວສານ

ອະດີດປະທານປະເທດ ເຈີ່ນດຶກເລືອງ - ຜູ້ນຳທີ່ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດຊາດ

ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມີບົດຂຽນທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ: “ສະຫາຍ ເຈີ່ນດຶກເລືອງ- ການນຳທີ່ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າໃນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ”. ບົດຂຽນຕີລາຄາສູງບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງອະດີດປະທານປະເທດ ເຈີ່ນດຶກເລືອງ ໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ.
ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈີ່ນດຶກເລືອງ ພົບປະກັບກຳມະກອນບໍຖ່ານຫີນ

 ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈີ່ນດຶກເລືອງ ແມ່ນຜູ້ນຳ ທີເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ເປັນແບບຢ່າງ, ເປັນນັກວິທະຍາສາດທີ່ດີເດັ່ນ, ໄດ້ອຸທິດຊີວິດເພື່ອຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ໃນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເພິ່ນ, ບໍ່ວ່າຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດ, ເພິ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ປະເທດ. ໃນໄລຍະດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຕ່ປີ 1992-1997, ທ່ານ ແລະ ການນຳລັດຖະບານ ໄດ້ຊີ້ນປະກາດໃຊ້ບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດ ແລະ ທິດທາງທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ກິດຈະການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ ເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ, ພິເສດແມ່ນແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງລົບຂອງວິກິດການ ການເງິນອາຊີ 1997-1998 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ພິເສດ, ໃນດ້ານການຕ່າງປະເທດ, ໃນຖານະເປັນປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານ ເຈີ່ນດຶກເລືອງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງຫວຽດນາມ ໃນເວທີສາກົນ, ເປີດກວ້າງການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາກັບບັນດາປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາອົງການຫຼາຍຝ່າຍ.

ບົດຂຽນຢືນຢັນວ່າ, ໃນທຸກຕຳແໜ່ງຂອງຕົນ, ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈີ່ນດຶກເລືອງ ຍາມໃດກໍ່ຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນເໜືອກ່ວາສິ່ງໃດໝົດ, ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຊອກຫາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ວິທີແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຍົກສູງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເດືອນພຶດ​ສະ​ພາ ກັບ​ມາ​ຢາມ​ໝູ່​ບ້ານ ແຊນ

ເດືອນພຶດ​ສະ​ພາ ກັບ​ມາ​ຢາມ​ໝູ່​ບ້ານ ແຊນ

ບ້ານ ແຊນ, ເມືອງ ນາມດານ, ແຂວງ ເງະອານ ໄດ້ຕິດພັນກັບຄາວເຍົາໄວຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ການນຳຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ແສນເຄົາລົບຮັກຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ແຕ່ລະປີ, ເມື່ອດອກບົວບານ, ບ້ານ ແຊນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາຢ້ຽມຢາມ, ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
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