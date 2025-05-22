ອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ

ຕາມຂ່າວຈາກຄະນະຮັກສາ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ, ສະຫາຍ ເຈິ່ນດ້ຶກເລືອງ, ເກີດປີ 1937, ອະອີດກຳມະການກົມການເມືອງ, ອາດີດປະທານປະເທດ, ພາຍຫຼັງເຈັບເປັນມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ, ພາຍຫຼັງເຈັບເປັນມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ, ເຖິງວ່າ ພັກ, ລັດ, ຄະນະແພດໝໍ, ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລ, ປິ່ນປົວຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈແລ້ວກໍ່ຕາມແຕ່ຍ້ອນອາຍຸສູງ ແລະເຈັບໜັກ, ສະຫາຍຈຶ່ງໄດ້ຈາກໄປໃນເວລາ 22 ໂມງ 51 ນາທີຂອງວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2025 ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວ.
ອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ
ການຈັດຕັ້ງງານຊາປະນະກິດສົບສະຫາຍ ເຈິ່ນດຶກເລືອງຈະໄດ້ແຈ້ງການຕາມຫຼັງ.
ປະຕິບັດໂດຍ: VNP