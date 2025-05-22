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ຂ່າວສານ

ອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ

ຕາມຂ່າວຈາກຄະນະຮັກສາ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ, ສະຫາຍ ເຈິ່ນດ້ຶກເລືອງ, ເກີດປີ 1937, ອະອີດກຳມະການກົມການເມືອງ, ອາດີດປະທານປະເທດ, ພາຍຫຼັງເຈັບເປັນມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ, ພາຍຫຼັງເຈັບເປັນມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ, ເຖິງວ່າ ພັກ, ລັດ, ຄະນະແພດໝໍ, ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລ, ປິ່ນປົວຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈແລ້ວກໍ່ຕາມແຕ່ຍ້ອນອາຍຸສູງ ແລະເຈັບໜັກ, ສະຫາຍຈຶ່ງໄດ້ຈາກໄປໃນເວລາ 22 ໂມງ 51 ນາທີຂອງວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2025 ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວ.
  ອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ  

ການຈັດຕັ້ງງານຊາປະນະກິດສົບສະຫາຍ ເຈິ່ນດຶກເລືອງຈະໄດ້ແຈ້ງການຕາມຫຼັງ.

ປະຕິບັດໂດຍ: VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄົ້ນຫາປ່າ ອູມິງຮະ ຢູ່ແຫຼມ ກ່າເມົາ

ຄົ້ນຫາປ່າ ອູມິງຮະ ຢູ່ແຫຼມ ກ່າເມົາ

ປ່າອູມິງ ນອນຢູ່ເຂດທາງທິດຕາເວັນຕົກພາກໃຕ້ຈາກແມ່ນ້ຳ ອົງດົກ ທາງທິດໃຕ້ແຂວງ ກ່າເມົາ ຫາ ແມ່ນ້ຳ ກ໊າຍເລີ໊ນ ທາງທິດເໜືອແຂວງ ກຽນຢາງ. ສອງລຳແມ່ນ້ຳ ແຈ່ມແຈ້ມ ແລະ ກ໊າຍເຕົ່າ ປະສານເຂົ້າກັນແບ່ງແຍກປ່າອູມິງ ກາຍເປັນສອງສ່ວນເກືອບເທົ່າກັນ ນັ້ນແມ່ນປ່າ ອູມິງເທື້ອງ ຢູ່ທາງທິດເໜືອ ແລະ ປ່າອູມິງຮະ ຢູ່ທາງທິດໃຕ້. ປ່າອູມິງຮະ ມີຊື່ສຽງດ້ວຍທັດຊະນີຍະພາບທຳມະຊາດຮົກເຮື້ອພ້ອມກັບສັດພຶກສາຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ.
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