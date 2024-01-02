ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນນັບພັນເທື່ອຄົນ
ວັນທີ 31 ທັນວາ, ທ່າກຳປັ່ນສາກົນ ຮະລອງ, ແຂວງ ກ໋ວາງນິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່າກຳປັ່ນທະເລ 2 ລຳທີ່ນຳສົ່ງແຂກທ່ອງທ່ຽວເອີລົບ, ອາເມລິກາ ເກືອບ 4000 ເທື່ອຄົນ ມາຢາມນະຄອນມໍລະດົກ ອ່າວຮະລອງ. ໃນ ກຳປັ່ນທະເລສາກົນ 2 ລຳດັ່ງກ່າວ ມີກຳປັ່ນ Vasco Da Gama (ສັນຊາດ ປອກຕູການ) ໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າຮະລອງຄັ້ງທຳອິດ ເຊິ່ງນຳສົ່ງແຂກທ່ອງທ່ຽວເຢຍລະມັນ ເກືອບ 650 ເທື່ອຄົນ ມາຢ້ຽມຊົມ, ທ່ອງທ່ຽວ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ກຳປັ່ນ Celebrity Solstice (ສັນຊາດ Malta) ໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າກຳປັ່ນສາກົນຮະລອງເປັນ 5 ຄັ້ງໃນປີ 2023, ນຳແຂກທ່ອງທ່ຽວເອີລົບ, ທະວີບ ອາເມລິກາ ກ່ວາ 300ເທື່ອຄົນ ມາຮະລອງ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄະນະແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍທີ່ສຸດນັບແຕ່ເດືອນເມສາ ປີ 2023 ມານີ້.
ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກທ່າກຳປັ່ນທະເລສາກົນ ຈະຄົ້ນຫາບັນດາສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຮະລອງ ຄື: ຫໍພິພິທະພັນ ກວາງນິງ, city tour ລົງພຶດຕິກຳວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ຮະລອງ. ໃນໂອກາດພັກບຸນປີໃໝ່ສາກົນ 2024, ແຂວງກວາງນິງ ໄດ້ຈັດຫຼາຍເຫດການດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ.