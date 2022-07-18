ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວສືບຕໍ່ຮັກສາບັນດາການຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະຂັ້ນສູງ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ, ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກໍລະກົດ - 19 ກໍລະກົດ 2022. ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ.
ໂດຍແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ການນຳສອງປະເທດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຈະຮັກສາການຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ໃນທຸກຊ່ອງທາງ, ຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ແທ້ຈິງໃນປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ, ຍົກສູງປະສິທິຜົນການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ - ກິລາ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ…
ຮອງປະທານປະເທດສອງທ່ານກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນບາງບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສປຊ, ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ທັດສະນະແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ໂດຍສັນຕິວິທີ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ.