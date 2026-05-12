ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຢຶດໝັ້ນຕໍ່ວິທີການສຳຜັດ ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ ໃນການຄຸ້ມຄອງການອົບພະຍົບ 12/05/2026 ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຂໍ້ຕົກລົງ GCM ສືບຕໍ່ແມ່ນຂອບເຂດສຳຄັນຊຸກຍູ້ການສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງ ກ່ຽວກັບການອົບພະຍົບ, ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ບຸລິມະສິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ເວທີປາໄສສຳຫຼວດກວດກາການອົບພະຍົບ ສາກົນ ຄັ້ງທີ 2 (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)ເວທີປາໄສສຳຫຼວດກວດກາການອົບພະຍົບ ສາກົນ ຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ດຳເນີນຫວ່າງແລ້ວນີ້ ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ, ນະຄອນ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ ໃນສະພາບການອົບພະຍົບສາກົນສືບຕໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສັບສົນຫຼາຍຢ່າງ. ເຫດການໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເກືອບ 130 ປະເທດ, ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືລວມ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ຟານທິມິງຢາງ ຮອງຫົວໜ້າກົມກົງສູນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ສະພາບການອົບພະຍົບທົ່ວໂລກພວມສືບຕໍ່ດຳເນີນຢ່າງສັບສົນ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຂໍ້ຕົກລົງ GCM ສືບຕໍ່ແມ່ນຂອບເຂດສຳຄັນຊຸກຍູ້ການສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງ ກ່ຽວກັບການອົບພະຍົບ, ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ບຸລິມະສິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ທ່ານນາງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນຕໍ່ວິທີການສຳຜັດ ດຸ່ນດ່ຽງ, ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ ໃນການຄຸ້ມຄອງການອົບພະຍົບ, ທ່ານນາງ ຟານທິມິງຢາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດແຜນການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງ GCM ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2020, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ການສືບຕໍ່ສ້າງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຊຸກຍູ້ການຄັດເລືອກການອົບພະຍົບທີ່ຖືກຕ້ອງກົດໝາຍ, ປອດໄພຜ່ານການຮ່ວມມືແຮງງານສອງຝ່າຍ, ຮັບສະໝັກທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າທຳນຽມໃນການອົບພະຍົບ, ພ້ອມທັງຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໃນການຄຸ້ມຄອງການອົບພະຍົບ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)