ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການສົນທະນາລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ ຢູ່ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກ ປີ 2024
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ Daniyar Akkaziev, ຜູ້ຮັກສາການອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານສະພາທຸລະກິດ ລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ອາຊຽນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຖືການຮ່ວມມືກັບ ອາຊຽນ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ກໍພວມປະຕິບັດຍຸດທະສາດທິດຕາເວັນອອກ. ທ່ານ Akkaziev ມີຄວາມຕັ້ງຫວັງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ອາຊຽນ ນັບທັງດ້ານການຄ້າ ໃນສະພາບການຂອງສັງກາດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ.
ໃນບົດກ່າວປາໄສຂອງຕົນ, ທ່ານ ເລວຽດຫາຍ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ທັງເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຮ່ວາບິ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜ່ານການເຈລະຈາ, ແລກປ່ຽນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ປັດຈຸບັນ ຕະຫຼາດ ລັດເຊຍ ພວມມີຄວາມຕ້ອງການເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຮັບໃຊ້ຂົງເຂດກໍ່ສ້າງ ກໍຄື ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດຂອງທ່ານ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືລັດເຊຍ ໃນຂົງເຂດນີ້. ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ ເລວຽດຫາຍ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ເຈລະຈາກັບຫຼາຍວິສາຫະກິດ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງ ລັດເຊຍ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຮວ່າບິ່ງ ກໍ່ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MOU) ກັບກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ພັດທະນາ ຕາເວັນອອກໄກ ແລະ ຂົ້ວໂລກເໜືອ, ກຸ່ມບໍລິສັດ Segezha ແລະ ກອງທຶນ Roscongress.