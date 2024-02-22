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ຂ່າວສານ

ຫໍວາງສະແດງ ຮວ່າງຊາ - ສະຖານທີ່ຢ້ຽມຊົມທີ່ດູດດື່ມສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ

ຫໍວາງສະແດງ ຮວ່າງຊາ ທີ່ນະຄອນດ່າໜັງມີຄວາມໝາຍພິເສດສຳລັບຊາວນະຄອນເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມເວົ້າລວມ. ຢູ່ແຫ່ງນີ້ວາງສະແດງເອກະສານວັດຖູພັນແຜນທີ່ ຮູບຖ່າຍທີ່ມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍກວ່າ 300 ຢ່າງທີ່ມີຄຸນຄ່າດ້ານປະຫວັດສາດເຊິ່ງເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການບຸກເບີກ, ກຳນົດແລະປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕຂອງຫວຽດນາມທີ່ມີຕໍ່ໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ ນັບແຕ່ໄລຍະບັນດາເຈົ້າພະຍາສະໄໝລາດຊະວົງຫງວຽນ ມາຮອດປັດຈຸບັນ. ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ຢ້ຽມຊົມເຊິ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄົນເຄີຍແວ່ຢ້ຽມຊົມໃນການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ດ່າໜັງ.
ຫໍວາງສະແດງ ຮວ່າງຊາ ທີ່ນະຄອນດ່າໜັງ

ຫໍວາງສະແດງ ຮວ່າງຊາ ຖືກຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ຮວ່າງຊາ ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຖະໜົນແຄມທະເລທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດຢູ່ຕາແສງເຖາະກວາງ ເມືອງ ເຊີນຈ່າ ນະຄອນດ່າໜັງ. ຫໍບູຊາດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບຕາມແນວຄວາມຄິດຈາກຕາປະທັບອະທິປະໄຕຂອງເຈົ້າຊີວິດມິງມ້າງໃນບັນດາພະລາຊະດຳລັດສະໄໝລາດຊະວົງຫງວຽນ.ໃນນັ້ນເລື່ອງເຈົ້າຊິວິດມິງມ້າງ ປະທັບຕາໃນພະລາຊະດຳລັດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງກອງກຳລັງ ຮວ່າງຊາແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂີດໝາຍສຳຄັນຂອງການກຳນົດແລະປະຕິບັດອະທິປະໄຕທີ່ບໍ່ອາດໂຕ້ຖຽງໄດ້ຂອງຫວຽດນາມທີ່ມີຕໍ່ໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ.  ມາຊົມຢູ່ຫໍວາງສເດງ ຮວ່າງຊາ, ເພື່ອນເລແຂັງລີ ນັກສຶກສາສັງກັດມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູດ່າໜັງໃຫ້ຂໍ້ສັເກດວ່າ:

     “ເມື່ອມາຢ້ຽມຊົມຫໍວາງສະແດງ ຮວ່າງຊາ ຂ້າພະເຈົ້າອີກເທື່ອໜຶ່ງກໍ່ມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງງກວ່າກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕເຂດໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຊາດພິເສດແມ່ນສອງໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາແລະເຈື່ອງຊາຂອງຫວຽດນາມ”.

    ຢູ່ທາງໃນຂອງຫໍວາງສະແດງ, ບັນດາເອກະສານວັດຖຸພັນຖືກຈັດວາງຕາມ 5 ຫົວເລື່ອງ ລວມມີທີ່ຕັ້ງພູມສາດແລະເງື່ອນໄຂທຳມະຊາດຂອງໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ; ຮວ່າງຊາ ໃນເອກະສານເກົ່າຂອງຫວຽດນາມກ່ອນສະໄໝລາດຊະວົງ ຫງວຽນ; ຮວ່າງຊາໃນສະໄໝລາດຊະວົງຫງວຽນ (1802 -1945); ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕຂອງຫວຽດນາມທີ່ມີຕໍ່ ຮວ່າງຊາ ນັບແຕ່ປີ 1945-1974; ຫຼັກຖານອະທິປະໄຕຫວຽດນາມທີ່ມີຕໍ່ ຮວ່າງຊາ ນັບແຕ່ປີ 1974 ມາຮອດປັດຈຸບັນ                       

      ບັນດາແຜນທີ່, ເອກະສານເກົ່າທີ່ມີມາກ່ອນນີ້ນັບ 100 ປີແລະຮູບພາບ ເອກະສານຫຼາຍແຜ່ນຕະຫຼອດຮອດຊາຍແຕ່ລະເມັດ, ເປືອກຫອຍ… ຖືກນຳມາວາງສະແດງຢູ່ທີ່ນີ້ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕຂອງຫວຽດນາມທີ່ມີຕໍ່ໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ ກໍ່ຄືສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດທີ່ຕັ້ງຄວາມສຳຄັນຂອງໝູ່ເກາະທະເລໃນພາລະກິດສ້າງສາແລະປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ຮ້ອຍຕີ ເລຊວນທຽມ ສັງກັດປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນເຊີນຈ່າໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

   “ຜ່ານການໂຄສະນາຢູ່ຫໍວາງສະແດງ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອັບເດດບັນດາຄວາມຮູ້ ເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະພາບການຢູ່ທະເລໝູ່ເກາະຂອງຫວຽດນາມ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຊາວປະມົງໃນບໍລິເວນຢ່າງເປັນປະຈຳ ປະກອບສ່ວນພ້ອມກັບປະຊາຊົນເດີນເຮຶອຫາປາ ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດທະເລໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຫວຽດນາມ”.

   ຫໍວາງສະແດງ ຮວ່າງຊາ ໄດ້ເຂົ້າສູ່ການເຄື່ອນໄຫວນັບແຕ່ເດືອນມີນາປີ 2018  ເປີດປະຕູຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນແລະແຂກທ່ອງທ່ຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ເກັບຄ່າ. ທ່ານ ຫວໍງອກດົ່ງ ຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນ ທັງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງເຈືຶ່ອງຊານະຄອນດ່າໜັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

     “ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊີ້ນຳຫໍວາງສະແດງ ຮວ່າງຊາ ສ້າງແຜນການຍູ້ແຮງວຽກງານໂຄສະນາສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເລີກເຊິ່ງ ແລະ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໝູ່ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕເຂດທະເລໝູ່ເກາະໂດຍສະເພາະແມ່ນໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະຊາວໜຸ່ມນະຄອນ, ພະແນກສຶກສາແລະບຳລຸງສ້າງ, ພະແນກທ່ອງທ່ຽວເປັນເຈົ້າການນຳເອກະສານ ຮວ່າງຊາແນະນຳໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງວາງສະແດງເຄື່ອນທີ່ຢູ່ຕາມມະຫາວິທະຍາໄລກໍ່ຄືໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ໃນບໍລິເວນນະຄອນເພື່ອຊ່ວຍນັກຮຽນນັກສຶກສາ ໄວໜຸ່ມໄດ້ເຂົ້າເຖິງເອກະສານບັນດາຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນຈິງໃນປະຫວັດສາດ, ພື້ນຖານດ້ານນິຕິທຳກໍ່ຄືສະພາບຕົວຈິງກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ ຂອງຫວຽດນາມ”.

     ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການຢ້ຽມຊົມທັດສະນະສຶກສາແລະຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ, ຫໍວາງສະແດງ ຮວ່າງຊາ ພວມຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຫັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເອກະສານແລະເຂດວາງສະແດງເປັນດີຈີຕອນເພື່ອເອົາລົງທາງເວັບໄຊຂອງຫໍວາງສະແດງ ທັງນີ້ກໍ່ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍມວນຊົນມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕຂອງຫວຽດນາມສຳລັບໝູ່ເກາະຮວ່າງຊາແລະເຈື່ອງຊາຕື່ມອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຮ່ວມ​ເດີ​ນທາງ​ກັບ​ສູນ​ກາງ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຮ່ວມ​ເດີ​ນທາງ​ກັບ​ສູນ​ກາງ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ປີນີ້ແມ່ນປີທີ 4 ທົ່ວປະເທດ ປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ (2021 - 2025). ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍນີ້, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຢາງແຮງ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນ. ສ່ິ່ງນີ້ ປະກອບສວ່ນເຂົ້າຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງ ລັດຖະບານ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດປະເທດຊາດພັດທະນາ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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