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ຂ່າວສານ

ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮຸງກາຣີ ຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸ່ຍວັນເກື່ອງ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ Such Gyorgy ພິຈາລະນາລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື...

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸ່ຍວັນເກື່ອງ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ Such Gyorgy ພິຈາລະນາລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື...

    

ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ ແລະ ຫວຽດນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ພະຈິກ, ທີ່ສຳນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ບຸ່ຍວັນເກື່ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຈລະຈາກັບທ່ານ Such Gyorgy, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ.

        ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸ່ຍວັນເກື່ອງ ຫວັງວ່າ ສອງອົງການຊ່ວຍວຽກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຈັດຕັ້ງການຕ້ອນຮັບບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານຂອງການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໄປມາຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ແຕ່ລະປະເທດຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸ່ຍວັນເກື່ອງ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ Such Gyorgy ພິຈາລະນາລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນວຽກງານ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງພະນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ.

        ສ່ວນ ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ Such Gyorgy ຕີລາຄາສູງເລື່ອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມິດຕະພາບຮຸງກາຣີ - ຫວຽດນາມ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຝ່າຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ ກໍ່ພວມຊຸກຍູ້ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມິດຕະພາບ ຮຸງກາຣີ - ຫວຽດນາມ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນຊົນສາກົນໃຫ້ຂ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ສື່ມວນຊົນສາກົນໃຫ້ຂ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ຕາມສຳນັກຂ່າວສານຊິນຮວາແລ້ວ, ທີ່ການເຈລະຈາ, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະພາບປັບປຸງມູນເຊື້ອມິດຕະພາບ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດ, ຊຸກຍູ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຄວບຄຸມຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.
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