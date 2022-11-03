ຂ່າວສານ
ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮຸງກາຣີ ຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸ່ຍວັນເກື່ອງ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ Such Gyorgy ພິຈາລະນາລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື...
ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ ແລະ ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ພະຈິກ, ທີ່ສຳນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ບຸ່ຍວັນເກື່ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຈລະຈາກັບທ່ານ Such Gyorgy, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸ່ຍວັນເກື່ອງ ຫວັງວ່າ ສອງອົງການຊ່ວຍວຽກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຈັດຕັ້ງການຕ້ອນຮັບບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານຂອງການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໄປມາຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ແຕ່ລະປະເທດຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸ່ຍວັນເກື່ອງ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ Such Gyorgy ພິຈາລະນາລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນວຽກງານ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງພະນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ.
ສ່ວນ ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ Such Gyorgy ຕີລາຄາສູງເລື່ອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມິດຕະພາບຮຸງກາຣີ - ຫວຽດນາມ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຝ່າຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ ກໍ່ພວມຊຸກຍູ້ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມິດຕະພາບ ຮຸງກາຣີ - ຫວຽດນາມ ເຊັ່ນດຽວກັນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)